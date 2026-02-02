  1. В Украине
  2. / Судебная практика

В Одесской области судили мужчину, который случайно травмировал отца, сгоряча бросив тротуарную плитку

15:42, 2 февраля 2026
Травма оказалась опасной для жизни, однако умысла на причинение вреда суд не установил.
В Одесской области завершилось рассмотрение дела о тяжком телесном повреждении, которое произошло во время бытового конфликта между отцом и сыном. Мужчина, вернувшись домой раздраженным, бросил тротуарную плитку в закрытую дверь комнаты. Стекло разбилось, а плитка попала в голову его отца. Травма оказалась опасной для жизни и потребовала сложной операции с установлением титановой пластины.

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области пришел к выводу, что речь шла не об умышленном нападении, а о неосторожных действиях. Сына признали виновным, однако реального лишения свободы он избежал — наказание назначили с испытанием.

Обстоятельства дела №495/705/24

Как установил суд, событие произошло 14 октября 2023 года на территории домовладения в селе Шабо. Обвиняемый и его отец длительное время проживали в одном доме, между ними существовал конфликт относительно совместного проживания.

Вернувшись с работы, обвиняемый споткнулся во дворе о тротуарную плитку, разозлился, поднял ее и зашел в коридор дома. Не предвидя последствий, он бросил плитку в закрытую межкомнатную дверь со стеклянными вставками. Стекло было пробито, а плитка попала в лобную область головы отца.

В результате удара потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму с вдавленным переломом лобной кости — повреждение, опасное для жизни. После оказания первичной помощи в Белгороде-Днестровском мужчину срочно прооперировали в Одессе, где установили титановую пластину. Все расходы на лечение оплатил обвиняемый.

Позиции сторон и оценка суда

Обвиняемый полностью признал вину, пояснил, что не видел людей за дверью и не имел намерения причинить вред. Потерпевший и свидетели подтвердили факт длительного бытового конфликта, а также само событие и его последствия. Судебно-медицинская экспертиза однозначно квалифицировала травму как тяжкую.

Суд отклонил утверждения стороны потерпевшего о наличии умысла или покушения на убийство, указав, что рассмотрение осуществляется лишь в пределах предъявленного обвинения. По совокупности доказательств действия обвиняемого квалифицированы как неосторожное тяжкое телесное повреждение (ст. 128 УК Украины), совершенное с уголовно-противоправной небрежностью.

Наказание

Признав обвиняемого виновным, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. В то же время, с учетом искреннего раскаяния, отсутствия судимостей, положительных характеристик, немедленного оказания помощи потерпевшему и компенсации расходов на лечение, суд применил ст. 75 УК Украины.

Обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока два года. На этот период на него возложены обязанности: периодически являться в орган пробации; сообщать об изменении места жительства или работы; не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Вещественное доказательство — тротуарную плитку — суд постановил уничтожить. Гражданский иск по делу не заявлялся.

суд Одесса судебная практика

