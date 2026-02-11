  1. В Україні

Гетманцев прокоментував інформацію ЗМІ про можливі вибори в Україні

09:55, 11 лютого 2026
За словами депутата, ключовою передумовою проведення виборів є досягнення стійкого миру.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував інформацію про можливе проведення виборів в Україні, яка з’явилася у матеріалі Financial Times.

За словами народного депутата, демократичні вибори є необхідними, однак вони повинні бути легітимними.

«Так, ми всі хочемо виборів, і демократичні вибори реально необхідні. Але вибори мають бути легітимними, а не імітацією, яка породжує сумніви», — зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що ключовою передумовою проведення виборів є досягнення стійкого миру. Саме на цьому, за його словами, наразі зосереджені зусилля держави.

«Але поки, на жаль, без конкретних дат», - вказав Гетманцев.

Нагадаємо, що видання Financial Times заявило, що Україна вже розпочала планування президентських виборів разом із референдумом в межах майбутньої мирної угоди. Видання посилається на українських та західних чиновників, нібито обізнаних із цим питанням.

