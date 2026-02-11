Гетманцев прокомментировал информацию СМИ о возможных выборах в Украине
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о возможном проведении выборов в Украине, которая появилась в материале Financial Times.
По словам народного депутата, демократические выборы необходимы, однако они должны быть легитимными.
«Да, мы все хотим выборов, и демократические выборы действительно необходимы. Но выборы должны быть легитимными, а не имитацией, которая порождает сомнения», — отметил Гетманцев.
Он подчеркнул, что ключевой предпосылкой проведения выборов является достижение устойчивого мира. Именно на этом, по его словам, в настоящее время сосредоточены усилия государства.
«Но пока, к сожалению, без конкретных дат», — указал Гетманцев.
Напомним, что издание Financial Times заявило, что Украина уже начала планирование президентских выборов вместе с референдумом в рамках будущего мирного соглашения. Издание ссылается на украинских и западных чиновников, якобы осведомленных по этому вопросу.
