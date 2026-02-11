  1. В Україні
Зеленський може оголосити план виборів і референдуму 24 лютого — ЗМІ

09:06, 11 лютого 2026
Президентські вибори та голосування щодо мирної угоди можуть відбутися одночасно.
Президент України Володимир Зеленський може 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів і референдуму. Про це в пише Reuters, з посиланням на Financial Times.

За даними ЗМІ, відповідно до рамкової угоди, яку обговорюють переговірники США та України, будь-яку мирну домовленість планують винести на референдум. Голосування має відбутися одночасно з національними виборами. За даними агентства, посадовці також обговорювали можливість проведення виборів і референдуму в травні.

За інформацією Financial Times, Україна вже розпочала планування президентських виборів разом із референдумом в межах майбутньої мирної угоди. Видання посилається на українських та західних чиновників, обізнаних із цим питанням.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посол США при НАТО Метью Вітакер не підтвердив інформацію, що Сполучені Штати визначили новий термін завершення війни в Україні. За його словами, встановлення конкретних термінів є «дуже небезпечним». Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після тристоронніх зустрічей делегацій в Абу-Дабі заявив, що США озвучили орієнтир завершення війни до літа та наполягають на чіткому графіку подальших дій.

