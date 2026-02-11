Зеленский может объявить план выборов и референдума 24 февраля — СМИ

Президентские выборы и голосование по мирному соглашению могут состояться одновременно.

Президент Украины Владимир Зеленский может 24 февраля объявить план проведения президентских выборов и референдума. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, в соответствии с рамочным соглашением, которое обсуждают переговорщики США и Украины, любую мирную договоренность планируют вынести на референдум. Голосование должно состояться одновременно с национальными выборами. По данным агентства, чиновники также обсуждали возможность проведения выборов и референдума в мае.

По информации Financial Times, Украина уже приступила к планированию президентских выборов вместе с референдумом в рамках будущего мирного соглашения. Издание ссылается на украинских и западных чиновников, осведомленных об этом вопросе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посол США при НАТО Мэтью Уитакер не подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты определили новый срок завершения войны в Украине. По его словам, установление конкретных сроков является «очень опасным». Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонних встреч делегаций в Абу-Даби заявил, что США озвучили ориентир завершения войны до лета и настаивают на четком графике дальнейших действий.

