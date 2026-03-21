В Ужгороді солдат у СЗЧ намагався підкупити посадовця Військової служби правопорядку, щоб вдруге втекти зі служби

19:13, 21 березня 2026
Чоловік намагався «вирішити питання» за 1000 доларів, але план зірвали правоохоронці.
В Ужгороді правоохоронці затримали військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби та намагався повторно втекти, підкупивши посадовця Військової служби правопорядку. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, чоловік запропонував 1000 доларів за «вирішення питання» — щоб уникнути відповідальності та не бути направленим до резервного батальйону.

Як встановило слідство, раніше військовий уже перебував у статусі СЗЧ, однак його затримали співробітники ВСП. Після цього він спробував домовитися із заступником начальника одного з відділів, запропонувавши хабар за сприяння у втечі з території відомства.

Посадовець повідомив про пропозицію керівництво та правоохоронні органи і надалі діяв під їхнім контролем. У результаті оперативних заходів факт передачі коштів задокументували, а військовослужбовця затримали безпосередньо у службовому кабінеті.

Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід. Крім того, вирішується питання щодо додаткової підозри за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини).

військові Ужгород військовослужбовці СЗЧ

