Майже кожна друга справа про відмивання коштів доходить до суду

Якщо у 2020–2021 роках судову перспективу мало лише кожне четверте кримінальне правопорушення, то зараз — майже кожне друге.

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У 2025 році правоохоронні органи продовжують активно розслідувати злочини, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. За даними Опендатабот, 1 344 кримінальні правопорушення за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), зареєстрували торік. Це у 3,4 раза більше, ніж у 2021 році та майже у 5 разів більше, ніж у 2019 році.

Водночас дедалі більше таких справ доходять до суду. Якщо у 2020–2021 роках судову перспективу мало лише кожне четверте кримінальне правопорушення, то зараз — майже кожне друге. У 2024 році до суду було направлено 49% проваджень, а у 2025 році — 45%.

Загалом торік правоохоронні органи опрацювали 3,3 тисячі кримінальних проваджень щодо відмивання коштів. Більше половини з них були відкриті ще у попередні роки. За результатами розслідувань до суду передано 595 обвинувальних актів, а підозри отримали 832 особи.

Загальна сума майна, легалізацію якого встановили правоохоронці, склала 12,35 млрд грн. Водночас під арешт було накладено активи на суму 590 млн грн.

Найбільшу кількість таких проваджень розслідувала Національна поліція — 61% від загальної кількості справ. Ще 16% припало на Бюро економічної безпеки, 11% — на Державне бюро розслідувань, 7% — на Національне антикорупційне бюро України. Частка Служби безпеки України та Держфінмоніторингу склала по 3%.

За перші п’ять місяців 2025 року правоохоронці зафіксували 603 кримінальні правопорушення за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас у 38% таких проваджень особам уже повідомлено про підозру, а до суду дійшла чверть справ.

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