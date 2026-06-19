  1. В Украине

Почти каждое второе дело об отмывании средств доходит до суда

12:41, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если в 2020–2021 годах судебную перспективу имело лишь каждое четвертое уголовное правонарушение, то сейчас — почти каждое второе.
Почти каждое второе дело об отмывании средств доходит до суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году правоохранительные органы продолжают активно расследовать преступления, связанные с легализацией имущества, полученного преступным путем. По данным Опендатабот, 1 344 уголовных правонарушения по легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209 УКУ), были зарегистрированы в прошлом году. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время все больше таких дел доходят до суда. Если в 2020–2021 годах судебную перспективу имело лишь каждое четвертое уголовное правонарушение, то сейчас — почти каждое второе. В 2024 году в суд было направлено 49% производств, а в 2025 году — 45%.

Всего в прошлом году правоохранительные органы обработали 3,3 тысячи уголовных производств по отмыванию средств. Более половины из них были открыты еще в предыдущие годы. По результатам расследований в суд передано 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 лица.

Общая сумма имущества, легализацию которого установили правоохранители, составила 12,35 млрд грн. В то же время под арест было наложено активов на сумму 590 млн грн.

Наибольшее количество таких производств расследовала Национальная полиция — 61% от общего количества дел. Еще 16% пришлось на Бюро экономической безопасности, 11% — на Государственное бюро расследований, 7% — на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Доля Службы безопасности Украины и Госфинмониторинга составила по 3%.

За первые пять месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали 603 уголовных правонарушения по легализации имущества, полученного преступным путем. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в 38% таких производств лицам уже сообщено о подозрении, а в суд дошла четверть дел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ ОГП СБУ Национальная полиция ГБР бюро экономической безопасности

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Судью из Одесской области уволят с должности за массовое «прощение» пьяных водителей — ВСП оставил решение Дисциплинарной палаты в силе

ВСП оставил в силе взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи Подольского горрайонного суда Олега Ивинского.

ВС обязал Службу восстановления выплатить владельцу Porsche более 780 тысяч гривен за ДТП из-за плохого состояния дороги

Верховный Суд: подрядчик не освобождает Службу восстановления от ответственности за ДТП из-за состояния дороги.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]