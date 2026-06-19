Почти каждое второе дело об отмывании средств доходит до суда

Если в 2020–2021 годах судебную перспективу имело лишь каждое четвертое уголовное правонарушение, то сейчас — почти каждое второе.

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В 2025 году правоохранительные органы продолжают активно расследовать преступления, связанные с легализацией имущества, полученного преступным путем. По данным Опендатабот, 1 344 уголовных правонарушения по легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209 УКУ), были зарегистрированы в прошлом году. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.

В то же время все больше таких дел доходят до суда. Если в 2020–2021 годах судебную перспективу имело лишь каждое четвертое уголовное правонарушение, то сейчас — почти каждое второе. В 2024 году в суд было направлено 49% производств, а в 2025 году — 45%.

Всего в прошлом году правоохранительные органы обработали 3,3 тысячи уголовных производств по отмыванию средств. Более половины из них были открыты еще в предыдущие годы. По результатам расследований в суд передано 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 лица.

Общая сумма имущества, легализацию которого установили правоохранители, составила 12,35 млрд грн. В то же время под арест было наложено активов на сумму 590 млн грн.

Наибольшее количество таких производств расследовала Национальная полиция — 61% от общего количества дел. Еще 16% пришлось на Бюро экономической безопасности, 11% — на Государственное бюро расследований, 7% — на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Доля Службы безопасности Украины и Госфинмониторинга составила по 3%.

За первые пять месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали 603 уголовных правонарушения по легализации имущества, полученного преступным путем. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в 38% таких производств лицам уже сообщено о подозрении, а в суд дошла четверть дел.

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