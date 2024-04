Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту новий супутник зв'язку, відео

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска запустила на орбіту французький телекомунікаційний супутник Eutelsat 36D. Про це компанія повідомила у соцмережі Х.

Запуск ракети-носія Falcon 9 було здійснено в неділю о 00:52 за Києвом зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

«Вихід на орбіту підтверджено», – йдеться у повідомленні.

Термін служби апарату розрахований на 15 років. Він прийшов на зміну супутнику Eutelsat 36В, який цього року завершить роботу.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався в 12 разів, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Також сьогодні вночі SpaceX запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту ще 23 супутники мережі Starlink.

30 on the 30th! Falcon 9 lands on the Just Read the Instructions droneship, completing our 30th launch and landing of the year and 325th successful Falcon launch overall pic.twitter.com/gEidCsrv2w