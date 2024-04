Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту новый спутник связи, видео

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска запустила на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D. Об этом компания сообщила в соцсети Х.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в воскресенье в 00:52 по Киеву из стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

«Вывод на орбиту подтвержден», – говорится в сообщении.

Срок службы аппарата рассчитан на 15 лет. Он пришел на смену спутнику Eutelsat 36В, который в текущем году завершит работу.

В рамках запуска первая многократная ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 12 раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Также сегодня ночью SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту еще 23 спутника сети Starlink.

30 on the 30th! Falcon 9 lands on the Just Read the Instructions droneship, completing our 30th launch and landing of the year and 325th successful Falcon launch overall pic.twitter.com/gEidCsrv2w