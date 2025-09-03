У США сенаторка подала до суду через ШІ-рекламу з підробленим відео її виступу

Сенаторка Північної Кароліни подала позов проти Whirlpool та Omnicom Group після того, як її виступ на TED Talk був сфальсифікований за допомогою ШІ для реклами, що навіть встигла отримати нагороду.

Сенаторка штату Північна Кароліна ДеАндреа Сальвадор подала до суду на компанії Whirlpool та Omnicom Group після того, як її виступ на TED Talk 2018 року був використаний у бразильській рекламній кампанії без згоди та із застосуванням штучного інтелекту. Про це повідомляє Courthouse News.

Як створили скандальну рекламу

У позові йдеться, що дочірня агенція DM9 (мережа DDB) використала відео з виступу Сальвадор для кампанії «Efficient Way to Pay», яка закликала жителів Сан-Паулу переходити на енергоефективну техніку бренду Consul (Whirlpool).

У ролику за допомогою шІ змінено кадри з виступу сенаторки та трансляцій CNN Brazil. Попри фальсифікацію, рекламна робота отримала Гран-прі 2025 року на фестивалі Cannes Lions у категорії Creative Data. Згодом нагороду відкликали після розслідування, адже правила фестивалю забороняють використання штучно згенерованого контенту.

Реакція компаній та наслідки

CNN Brazil подала скаргу на DM9 та Whirlpool, але відмовилась від подальших дій після публічних вибачень.

DM9 оголосила про відкликання трьох своїх робіт, повернення нагород і звільнення креативного директора Ікаро Доріа. Компанія також пообіцяла створити комітет з етики використання ШІ.

Організатори Cannes Lions запровадили нові стандарти «креативної доброчесності» та систему перевірки достовірності контенту.

Позиція сенаторки

Сальвадор заявила, що реклама «сфальсифікувала її голос, образ та позиції», чим завдала шкоди її репутації. За її словами, використання підроблених кадрів створює ілюзію, що вона підтримує продукцію Whirlpool.

«Це не лише викривлення мого повідомлення, а й спотворення розуміння суспільством того, за що я виступаю. Особливо небезпечно це в умовах моєї роботи над питаннями відповідального використання технологій», — наголосила сенаторка.

У позові вона звинувачує компанії у незаконному використанні її образу, недобросовісних торговельних практиках та порушенні закону Lanham Act про неправдиву рекламу.

