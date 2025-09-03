Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

У США сенаторка подала до суду через ШІ-рекламу з підробленим відео її виступу

20:21, 3 вересня 2025
Сенаторка Північної Кароліни подала позов проти Whirlpool та Omnicom Group після того, як її виступ на TED Talk був сфальсифікований за допомогою ШІ для реклами, що навіть встигла отримати нагороду.
У США сенаторка подала до суду через ШІ-рекламу з підробленим відео її виступу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенаторка штату Північна Кароліна ДеАндреа Сальвадор подала до суду на компанії Whirlpool та Omnicom Group після того, як її виступ на TED Talk 2018 року був використаний у бразильській рекламній кампанії без згоди та із застосуванням штучного інтелекту. Про це повідомляє Courthouse News.

Як створили скандальну рекламу

У позові йдеться, що дочірня агенція DM9 (мережа DDB) використала відео з виступу Сальвадор для кампанії «Efficient Way to Pay», яка закликала жителів Сан-Паулу переходити на енергоефективну техніку бренду Consul (Whirlpool).

У ролику за допомогою шІ змінено кадри з виступу сенаторки та трансляцій CNN Brazil. Попри фальсифікацію, рекламна робота отримала Гран-прі 2025 року на фестивалі Cannes Lions у категорії Creative Data. Згодом нагороду відкликали після розслідування, адже правила фестивалю забороняють використання штучно згенерованого контенту.

Реакція компаній та наслідки

CNN Brazil подала скаргу на DM9 та Whirlpool, але відмовилась від подальших дій після публічних вибачень.

DM9 оголосила про відкликання трьох своїх робіт, повернення нагород і звільнення креативного директора Ікаро Доріа. Компанія також пообіцяла створити комітет з етики використання ШІ.

Організатори Cannes Lions запровадили нові стандарти «креативної доброчесності» та систему перевірки достовірності контенту.

Позиція сенаторки

Сальвадор заявила, що реклама «сфальсифікувала її голос, образ та позиції», чим завдала шкоди її репутації. За її словами, використання підроблених кадрів створює ілюзію, що вона підтримує продукцію Whirlpool.

«Це не лише викривлення мого повідомлення, а й спотворення розуміння суспільством того, за що я виступаю. Особливо небезпечно це в умовах моєї роботи над питаннями відповідального використання технологій», — наголосила сенаторка.

У позові вона звинувачує компанії у незаконному використанні її образу, недобросовісних торговельних практиках та порушенні закону Lanham Act про неправдиву рекламу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

Рада підтримала скасування можливості звільнення від кримінальної відповідальності за дезертирство та СЗЧ у майбутньому – чим аргументували депутати

Законопроект поки прийнято лише у першому читанні, але, на думку депутатів, «всі, хто хотів – вже повернулися на службу».

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді