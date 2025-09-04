Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

4 вересня набув чинності закон 4434-IX про відновлення перебігу строків позовної давності. Таким чином, з перехідних положень Цивільного кодексу виключається норма, що зупиняла на час воєнного стану перебіг строків позовної давності.

Нагадаємо, відповідний законопроект 11315, яким скасовано зупинку перебігу позовної давності, було прийнято 14 травня. Таким чином, обмеження строком для звернення громадян до суду по цивільних справах, зокрема, щодо прийняття спадщини, повернуть в дію.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше відповідно до закону 30 січня 2024 року на строк дії воєнного стану був зупинений перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом. Тобто, зупинявся перебіг строку, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Втім, вже наприкінці травня 2024 року у парламенті з’явився законопроект 11315, яким пропонувалося скасувати це зупинення. Наразі цей закон набув чинності.

Автор: Наталя Мамченко

