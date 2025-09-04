Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

4 сентября вступил в силу закон 4434-IX о восстановлении течения сроков исковой давности. Таким образом, из переходных положений Гражданского кодекса исключается норма, которая останавливала на время военного положения течение сроков исковой давности.

Напомним, соответствующий законопроект 11315, которым отменена остановка течения исковой давности, был принят 14 мая. Таким образом, ограничения сроком для обращения граждан в суд по гражданским делам, в частности, относительно принятия наследства, вернут в действие.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее в соответствии с законом 30 января 2024 года на срок действия военного положения был остановлен ход исковой давности, определенный Гражданским кодексом. То есть, останавливался ход срока, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса.

Впрочем, уже в конце мая 2024 года в парламенте появился законопроект 11315, которым предлагалось отменить эту остановку. Сейчас этот закон вступил в силу.

Автор: Наталя Мамченко

