Як юридичній особі обчислити земельний податок у разі спільної власності на земельну ділянку — роз’яснення

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, якщо земельна ділянка належить кільком юридичним особам, кожна з них самостійно обчислює податок пропорційно своїй частці.
Основні моменти:
Отже, юридичні особи-співвласники земельної ділянки, яка перебуває у їх спільній власності (спільній частковій власності) самостійно обчислюють земельний податок пропорційно частці належній кожній з них.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.