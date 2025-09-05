Як юридичній особі обчислити земельний податок у разі спільної власності на земельну ділянку — роз’яснення

У ДПС роз’яснили питання обчислення земельного податку у разі спільної власності на земельну ділянку.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, якщо земельна ділянка належить кільком юридичним особам, кожна з них самостійно обчислює податок пропорційно своїй частці.

Основні моменти:

податкова декларація подається щороку до 20 лютого за місцезнаходженням ділянки — п. 286.2 ст. 286 ПКУ;

при першому поданні додається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку. Надалі у разі затвердження нової нормативно-грошової оцінки землі;

підставою для розрахунку є дані реєстру речових прав, правовстановлюючі документи та інші джерела, п. 286.1 ст. 286 ПКУ;

Отже, юридичні особи-співвласники земельної ділянки, яка перебуває у їх спільній власності (спільній частковій власності) самостійно обчислюють земельний податок пропорційно частці належній кожній з них.

