Как юридическому лицу рассчитать земельный налог в случае совместной собственности на земельный участок — разъяснение

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, если земельный участок принадлежит нескольким юридическим лицам, каждое из них самостоятельно исчисляет налог пропорционально своей доле.
Основные моменты:
Таким образом, юридические лица-собственники земельного участка, находящегося в их совместной собственности (совместной долевой собственности), самостоятельно исчисляют земельный налог пропорционально доле, принадлежащей каждому из них.
