Как юридическому лицу рассчитать земельный налог в случае совместной собственности на земельный участок — разъяснение

07:54, 5 сентября 2025
В ГНС разъяснили порядок исчисления земельного налога в случае совместной собственности на земельный участок.
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, если земельный участок принадлежит нескольким юридическим лицам, каждое из них самостоятельно исчисляет налог пропорционально своей доле.

Основные моменты:

  • налоговая декларация подается ежегодно до 20 февраля по месту расположения участка — п. 286.2 ст. 286 НКУ;
  • при первой подачи добавляется выписка из технической документации о нормативной денежной оценке. В дальнейшем — в случае утверждения новой нормативно-денежной оценки земли;
  • основанием для расчета являются данные реестра вещных прав, правоустанавливающие документы и другие источники — п. 286.1 ст. 286 НКУ.

Таким образом, юридические лица-собственники земельного участка, находящегося в их совместной собственности (совместной долевой собственности), самостоятельно исчисляют земельный налог пропорционально доле, принадлежащей каждому из них.

