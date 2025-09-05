Как юридическому лицу рассчитать земельный налог в случае совместной собственности на земельный участок — разъяснение

В ГНС разъяснили порядок исчисления земельного налога в случае совместной собственности на земельный участок.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, если земельный участок принадлежит нескольким юридическим лицам, каждое из них самостоятельно исчисляет налог пропорционально своей доле.

Основные моменты:

налоговая декларация подается ежегодно до 20 февраля по месту расположения участка — п. 286.2 ст. 286 НКУ;

при первой подачи добавляется выписка из технической документации о нормативной денежной оценке. В дальнейшем — в случае утверждения новой нормативно-денежной оценки земли;

основанием для расчета являются данные реестра вещных прав, правоустанавливающие документы и другие источники — п. 286.1 ст. 286 НКУ.

Таким образом, юридические лица-собственники земельного участка, находящегося в их совместной собственности (совместной долевой собственности), самостоятельно исчисляют земельный налог пропорционально доле, принадлежащей каждому из них.

