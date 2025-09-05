У Києві затримали ексзаступника голови ДФС, який організував схему «відмивання» грошей

Колишній топподатківець під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

У Києві затримали колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці не називають прізвища фігуранта, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Євгена Бамбізова.

Як встановило розслідування, до схеми він залучив ще чотирьох спільників. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

За матеріалами справи, серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Відповідно до даних слідства, щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

