В Киеве задержан экс-заместитель председателя ГФС, организовавший схему «отмывания» денег

В Киеве задержали бывшего заместителя главы Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал «конвертационный центр» с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Правоохранители не называют фамилии фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о Евгении Бамбизове.
Как установило расследование, к схеме он привлек еще четырех сообщников. Среди них – двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.
По материалам дела, среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, выполнявшие подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытавшиеся незаконно завладеть государственными средствами.
Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых вели хозяйственную деятельность лишь «на бумаге».
Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.
Во время обысков у организатора аферы и его сообщников обнаружены наличные средства, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».
В настоящее время все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
