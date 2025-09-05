Практика судов
  1. В Украине

В Киеве задержан экс-заместитель председателя ГФС, организовавший схему «отмывания» денег

10:10, 5 сентября 2025
Бывший топ-налоговик под видом адвоката организовал «конвертационный центр» с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен.
В Киеве задержан экс-заместитель председателя ГФС, организовавший схему «отмывания» денег
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержали бывшего заместителя главы Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал «конвертационный центр» с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители не называют фамилии фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о Евгении Бамбизове.

Как установило расследование, к схеме он привлек еще четырех сообщников. Среди них – двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.

По материалам дела, среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, выполнявшие подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытавшиеся незаконно завладеть государственными средствами.

Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых вели хозяйственную деятельность лишь «на бумаге».

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

Во время обысков у организатора аферы и его сообщников обнаружены наличные средства, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».

В настоящее время все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

СБУ Киев ГФС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді