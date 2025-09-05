У Києві чоловік пограбував пораненого військового на візку

Зловмисник відібрав у пораненого військового 5 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який біля одного з магазинів у Дарницькому районі відібрав гроші у пораненого військового на візку. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«28-річний військовий, втративши кінцівку у боях на фронті, перебував у Києві на реабілітації та пересувався на кріслі колісному. Він зупинився біля магазину і до нього підійшов невідомий чоловік та зав’язав розмову. Однак, коли військовий дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупками, новий знайомий вихопив в нього 5 тисяч гривень та кинувся навтьоки», - заявили у поліції.

Згодом правоохоронці затримали 32-річного киянина, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.