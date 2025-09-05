В Киеве мужчина ограбил раненого военного на инвалидной коляске

Злоумышленник отобрал у раненого военного 5 тысяч гривен.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который возле одного из магазинов в Дарницком районе отобрал деньги у раненого военного на инвалидной коляске. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«28-летний военный, потерявший конечность в боях на фронте, находился в Киеве на реабилитации и передвигался на инвалидной коляске. Он остановился возле магазина, и к нему подошел неизвестный мужчина и завязал разговор. Однако, когда военный достал кошелек, чтобы пересчитать деньги перед покупками, новый знакомый выхватил у него 5 тысяч гривен и бросился бежать», — заявили в полиции.

Вскоре правоохранители задержали 32-летнего киевлянина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи объявили задержанному подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

