В США сенатор подала в суд через ИИ-рекламу с поддельным видео ее выступления

20:21, 3 сентября 2025
Сенатор Северной Каролины подала иск против Whirlpool и Omnicom Group после того, как ее выступление на TED Talk было сфальсифицировано с помощью ИИ для рекламы, даже успевшей получить награду.
Сенатор штата Северная Каролина ДеАндреа Сальвадор подала в суд на компании Whirlpool и Omnicom Group после того, как ее выступление на TED Talk 2018 года было использовано в бразильской рекламной кампании без согласия и с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщает Courthouse News.

Как создали скандальную рекламу

В иске говорится, что дочернее агентство DM9 (сеть DDB) использовало видео с выступления Сальвадор для кампании «Efficient Way to Pay», которая призывала жителей Сан-Паулу переходить на энергоэффективную технику бренда Consul (Whirlpool).

В ролике с помощью ИИ были изменены кадры с выступления сенатора и трансляций CNN Brazil. Несмотря на фальсификацию, рекламная работа получила Гран-при 2025 года на фестивале Cannes Lions в категории Creative Data. Позже награду отозвали после расследования, так как правила фестиваля запрещают использование искусственно сгенерированного контента.

Реакция компаний и последствия

CNN Brazil подала жалобу на DM9 и Whirlpool, но отказалась от дальнейших действий после публичных извинений.

DM9 объявила об отзыве трех своих работ, возврате наград и увольнении креативного директора Икаро Дориа. Компания также пообещала создать комитет по этике использования ИИ.

Организаторы Cannes Lions внедрили новые стандарты «креативной добропорядочности» и систему проверки достоверности контента.

Позиция сенатора

Сальвадор заявила, что реклама «сфальсифицировала ее голос, образ и позиции», чем нанесла ущерб ее репутации. По ее словам, использование поддельных кадров создает иллюзию, что она поддерживает продукцию Whirlpool.

«Это не только искажение моего сообщения, но и искажение понимания обществом того, за что я выступаю. Особенно опасно это в условиях моей работы над вопросами ответственного использования технологий», — подчеркнула сенатор.

В иске она обвиняет компании в незаконном использовании ее образа, недобросовестных торговых практиках и нарушении закона Lanham Act о ложной рекламе.

