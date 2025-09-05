Практика судов
Трамп после разговора с Зеленским заявил о намерении поговорить с Путиным

09:02, 5 сентября 2025
Трамп заявил о разговоре с Путиным «в ближайшее время» и о «хорошем диалоге» с ним.
Трамп после разговора с Зеленским заявил о намерении поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время пообщаться с Путиным. Об этом он сказал во время ужина с руководителями крупнейших мировых IT-компаний в Белом доме, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Трампа, между ним и Путиным продолжается «очень хороший диалог».

«Я урегулировал семь войн. Ту, которая, как я думал, должна была быть одной из самых лёгких... Вы знаете это чувство, когда думаешь, что что-то будет проще. Оказывается, что это немного сложнее. Но та, которая, как я думал, должна была быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и всем остальным...

Я думал, что это будет катастрофа (в отношениях – ред.) между Россией и Украиной, где на этой неделе погибло 7014 человек. В большинстве случаев это солдаты, несколько (гражданских – ред.) из Киева, относительно немного, но в основном солдаты. И они гибнут в таких масштабах, которых мы не видели со времён Второй мировой войны.

Но это оказалось самым сложным из всего. Вы знаете, я урегулировал три войны. Одна длилась 31 год. Много людей погибло, 10 миллионов человек. Другая длилась 34 года, а ещё одна – 37 лет. Они продолжались, и люди говорили, что их невозможно решить, а я их решил.

Эта задача (война РФ против Украины – ред.) оказалась сложнее, но мы её решим. Мы всё уладим», — заявил он.

