Трамп після розмови із Зеленським заявив про намір поговорити з Путіним

Трамп заявив про розмову з Путіним «найближчим часом» і про «хороший діалог» з ним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом поспілкуватися з Путіним. Про це він сказав під час вечері з керівниками найбільших світових IT-компаній у Білому домі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Трампа, між ним та Путіним триває «дуже хороший діалог».

«Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше...

Я думав, що це буде катастрофа (у відносинах – ред.) між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних – ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни.

Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив.

Це завдання (війна РФ проти України – ред.) виявилося складнішим, але ми його вирішимо. Ми все владнаємо», — заявив він.

