Трамп після розмови із Зеленським заявив про намір поговорити з Путіним

09:02, 5 вересня 2025
Трамп заявив про розмову з Путіним «найближчим часом» і про «хороший діалог» з ним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом поспілкуватися з Путіним. Про це він сказав під час вечері з керівниками найбільших світових IT-компаній у Білому домі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Трампа, між ним та Путіним триває «дуже хороший діалог».

«Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше...

Я думав, що це буде катастрофа (у відносинах – ред.) між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних – ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни.

Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив.

Це завдання (війна РФ проти України – ред.) виявилося складнішим, але ми його вирішимо. Ми все владнаємо», — заявив він.

путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

Кабмін вніс зміни до Порядку фіксації адмінправопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі

Зміни спрямовані на реалізацію змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо габаритно-вагового контролю.

Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

Рада підтримала скасування можливості звільнення від кримінальної відповідальності за дезертирство та СЗЧ у майбутньому – чим аргументували депутати

Законопроект поки прийнято лише у першому читанні, але, на думку депутатів, «всі, хто хотів – вже повернулися на службу».

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

