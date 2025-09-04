Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13260, который предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые добровольно вернулись на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы. Законопроект касается ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения.

Основная цель — усовершенствование механизма освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые добровольно вернулись на службу по упрощенной процедуре, предусмотренной Законом №4392-IX.

Вместе с тем, законопроект потребует изменений ко второму чтению, так как он был внесен в Раду в мае 2025 года, а сейчас уже истек срок добровольного возвращения, которое длилось до 30 августа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности указал, что сейчас появилось определенное количество военнослужащих, которые добровольно и в сроки вернулись на службу и были восстановлены командирами.

Однако они не могут воспользоваться основанием для освобождения от уголовной ответственности, поскольку не могут предоставить в суд письменное согласие командира (начальника) воинской части на восстановление и продолжение прохождения таким лицом военной службы, так как уже восстановлены на военной службе и несут ее.

Изменения в Уголовный кодекс

Законопроектом 13260 в переходные положения УК вводится норма, п. 24, которая разделяет лиц, которые до вступления в силу этим запланированным к принятию новым законом 13260 впервые совершили СЗЧ или дезертирство, на две категории. Соответственно, в переходных положениях УПК появится пункт 20-10, который регулирует порядок освобождения от уголовной ответственности.

Первые – которые впервые совершили такие преступления до вступления в силу как законом законопроектом 13260 (дата вступления в силу пока неизвестна). Они могут быть освобождены от уголовной ответственности по основаниям и в порядке, которые действовали до вступления в силу новым законом.

Для этой категории прокурор или суд, установив на стадии досудебного расследования или судебного производства наличие основания для освобождения такого лица от уголовной ответственности, должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продолжения прохождения военной службы.

Перечень воинских частей (учреждений), командиры (начальники) которых, уполномочены предоставлять письменное согласие, определяется центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство ВСУ и другими военными формированиями.

В случае закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности, суд своим постановлением обязывает освобожденное лицо не позднее 72 часов, со дня вступления таким постановлением в законную силу, прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы, а командира воинской части (учреждения) восстановить такое лицо на военной службе в день его прибытия.

Вторая категория – это те, кто добровольно вернулся в соответствующую воинскую часть или место службы, и продолжили выполнение обязанностей военной службы. Они освобождаются от уголовной ответственности, если после возвращения в часть или место службы продолжили выполнение обязанностей военной службы не менее 3 месяцев, а в случае завершения военного положения или увольнения по состоянию здоровья независимо от срока прохождения военной службы после возвращения в воинскую часть (место службы).

Установив на стадии досудебного расследования или судебного производства наличие основания для освобождения такого лица от уголовной ответственности, прокурор или суд должен также получить соответствующий документ, в котором указывается подтверждение командира (начальника) воинской части (учреждения) о дате и времени добровольного возвращения лица в соответствующую воинскую часть (место службы) и продолжительность прохождения таким лицом военной службы после возвращения.

Для обеих категорий к ходатайству прокурора об освобождении лица от уголовной ответственности также должно быть приложено письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продолжения подозреваемым военной службы или соответствующий документ, в котором указывается подтверждение командира (начальника) о дате и времени добровольного возвращения лица в соответствующую воинскую часть (место службы) и продолжительность прохождения службы после возвращения.

Таким образом, основной массив изменений касается переходных положений УК и УПК.

Со статьи 401 УК исключается ч. 5, в которой сейчас установлено, что лицо, которое впервые совершило СЗЧ или дезертирство, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть или к месту службы для продолжения прохождения военной службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) на продолжение военной службы.

Вследствие вышеупомянутой отмены ч. 5 ст. 401 УК из статьи 286 УПК исключается норма о том, что в случае наличия основания для освобождения от уголовной ответственности, прокурор или суд должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения).

Соответственно предусмотрено, что к ходатайству прокурора должно быть приложено письменное согласие лица на освобождение от уголовной ответственности (отменяется необходимость согласия командира).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.