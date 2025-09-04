Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 13260, який передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які добровільно повернулися до служби за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року.

Відповідні зміни вносяться до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Законопроект стосується відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану.

Основна мета — удосконалення механізму звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які добровільно повернулися до служби за спрощеною процедурою, передбаченою Законом №4392-IX.

Разом з тим, законопроект потребуватиме змін до другого читання, адже він був внесений до Ради у травні 2025 року, а наразі вже сплив строк добровільного повернення, яке тривало до 30 серпня.

Як писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вказав, що наразі з’явилась певна кількість військовослужбовців, які добровільно та у строки повернулися до служби та були поновлені командирами.

Проте вони не можуть скористатися підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки не можуть надати до суду письмову згоду командира (начальника) військової частини на поновлення та продовження проходження такою особою військової служби, так як вже поновлені на військовій службі та несуть її.

Зміни до Кримінального кодексу

Законопроектом 13260 до перехідних положень КК вводиться норма, п. 24, яка розділяє осіб, які до набрання чинності цим запланованим до прийняття новим законом 13260 вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство, на дві категорії. Відповідно, у перехідних положеннях КПК з’явиться пункт 20-10, який регулює порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

Перші – які вперше вчинили такі злочини до набрання сили як законом законопроектом 13260 (дата набрання сили поки невідома). Вони можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності з підстав та в порядку, що діяли до набрання чинності новим законом.

Для цієї категорії прокурор або суд, встановивши на стадії досудового розслідування або судового провадження наявність підстави для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності, повинен також отримати письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження проходження військової служби.

Перелік військових частин (установ), командири (начальники) яких, уповноважені надавати письмову згоду, визначається центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою зобов’язує звільнену особу не пізніше 72 годин, з дня набрання такою ухвалою законної сили, прибути до відповідної військової частини або місця служби, а командира військової частини (установи) поновити таку особу на військовій службі в день її прибуття.

Друга категорія – це ті, хто добровільно повернувся до відповідної військової частини чи місця служби, і продовжили виконання обов’язків військової служби. Вони звільняються від кримінальної відповідальності, якщо після повернення до частини чи місця служби продовжили виконання обов’язків військової служби не менше 3 місяців, а у разі завершення воєнного стану або звільнення за станом здоров’я незалежно від терміну проходження військової служби після повернення до військової частини (місця служби).

Встановивши на стадії досудового розслідування або судового провадження наявність підстави для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності, прокурор або суд повинен також отримати відповідний документ, в якому зазначається підтвердження командира (начальника) військової частини (установи) про дату і час добровільного повернення особи до відповідної військової частини (місця служби) та тривалість проходження такою особою військової служби після повернення.

Для обох категорій до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності також повинна бути додана письмова згода командира (начальника) військової частини (установи) про можливість продовження підозрюваним військової служби або відповідний документ, в якому зазначається підтвердження командира (начальника) про дату і час добровільного повернення особи до відповідної військової частини (місця служби) та тривалість проходження служби після повернення.

Таким чином, основний масив змін стосується перехідних положень КК та КПК.

Відповідно зі статті 401 КК виключається ч. 5, в якій наразі встановлено, що особа, яка вперше вчинила СЗЧ чи дезертирство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) на продовження військової служби.

Внаслідок вищезгаданого скасування ч. 5 ст. 401 КК зі статті 286 КПК виключається норма про те, що у разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, прокурор або суд повинен також отримати письмову згоду командира (начальника) військової частини (установи).

Відповідно передбачено, що до клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності (скасовується необхідність згоди командира).

Автор: Наталя Мамченко

