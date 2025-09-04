Практика судов
ГБР завершило расследование относительно пыток и преступной сети в Киевском СИЗО – фото

12:05, 4 сентября 2025
Бюро заявило о завершении досудебного расследования относительно «преступной» вертикали в крупнейшем следственном изоляторе Украины.
ГБР завершило расследование относительно пыток и преступной сети в Киевском СИЗО – фото
Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебных расследований по делам о пытках и системных нарушениях в Киевском следственном изоляторе. Обвинительные акты по шести производствам уже переданы в суд.

Как указывают в ГБР, фигурантами дел являются 14 человек: пятеро заключенных, семеро сотрудников изолятора и двое медиков Центрального органа здравоохранения ГУИС в Киеве и области.

По данным следствия, в СИЗО действовала «преступная вертикаль», которую возглавлял так называемый «смотрящий». Он привлек к схеме часть персонала и медицинских работников, которые фактически действовали под контролем криминалитета.

В ноябре 2024 года ГБР совместно с Минюстом инициировали кадровые изменения, что существенно ослабило влияние этой сети. Однако в декабре того же года «смотрящий» и его приближенные жестоко избили заключенного, который впоследствии умер. Сотрудники СИЗО пытались скрыть преступление: подделали документы и изолировали пострадавшего без оказания помощи. Лишь на следующий день его доставили в больницу, где он умер 28 декабря.

Дела трех сотрудников СИЗО и двух медиков переданы в суд по обвинению в превышении служебных полномочий, халатности, оставлении в опасности, ненадании помощи, подделке документов и соучастии в преступлении. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Ранее обвинительные акты были переданы в отношении четырех сотрудников СИЗО и пяти заключенных, включая «смотрящего». Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти.

Киев СИЗО ГБР

