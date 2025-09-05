Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области будут судить чиновницу за злоупотребления положением при строительстве школьного укрытия

09:47, 5 сентября 2025
Убытки от схемы составили 4 млн грн из-за некачественного защитного сооружения.
В Киевской области будут судить чиновницу за злоупотребления положением при строительстве школьного укрытия
Фото: npu.gov.ua
В Киевской области в суд передано дело чиновницы управления образования, которую обвиняют в злоупотреблении служебным положением при организации строительства укрытия для одного из местных учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что на обустройство укрытия гражданской защиты в одном из учебных заведений Киевской области были выделены средства из местного бюджета. Для реализации мошеннической схемы чиновница вступила в сговор с представителями подрядной организации. Она обеспечила размещение в электронной системе публичных закупок тендерной документации, подготовленной заранее будущим победителем конкурса. В документах были прописаны условия, которые создавали искусственные преимущества для определенного подрядчика.

В результате подрядная организация получила контракт на строительство укрытия. Однако после завершения работ выяснилось, что сооружение не соответствует строительным нормам и техническим требованиям. Злоумышленники вносили в официальную документацию недостоверные данные о сертификации, соответствии государственным стандартам, использовали бетон более низкого класса и не обеспечили надлежащее армирование конструкции.

Несмотря на несоответствие укрытия стандартам, средства из местного бюджета в полном объеме были перечислены на счета подрядчика. Общая сумма нанесенного ущерба достигла примерно 4 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств должностным лицам управления образования было сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

суд деньги Киев школа укрытие

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

