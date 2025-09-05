В Киевской области будут судить чиновницу за злоупотребления положением при строительстве школьного укрытия

Убытки от схемы составили 4 млн грн из-за некачественного защитного сооружения.

Фото: npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области в суд передано дело чиновницы управления образования, которую обвиняют в злоупотреблении служебным положением при организации строительства укрытия для одного из местных учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что на обустройство укрытия гражданской защиты в одном из учебных заведений Киевской области были выделены средства из местного бюджета. Для реализации мошеннической схемы чиновница вступила в сговор с представителями подрядной организации. Она обеспечила размещение в электронной системе публичных закупок тендерной документации, подготовленной заранее будущим победителем конкурса. В документах были прописаны условия, которые создавали искусственные преимущества для определенного подрядчика.

В результате подрядная организация получила контракт на строительство укрытия. Однако после завершения работ выяснилось, что сооружение не соответствует строительным нормам и техническим требованиям. Злоумышленники вносили в официальную документацию недостоверные данные о сертификации, соответствии государственным стандартам, использовали бетон более низкого класса и не обеспечили надлежащее армирование конструкции.

Несмотря на несоответствие укрытия стандартам, средства из местного бюджета в полном объеме были перечислены на счета подрядчика. Общая сумма нанесенного ущерба достигла примерно 4 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств должностным лицам управления образования было сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.