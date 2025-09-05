Практика судів
  1. В Україні

На Київщині судитимуть посадовицю за зловживання становищем під час будівництва шкільного укриття

09:47, 5 вересня 2025
Збитки від схеми склали 4 млн грн через неякісну захисну споруду.
На Київщині судитимуть посадовицю за зловживання становищем під час будівництва шкільного укриття
Фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області до суду передано справу посадовиці управління освіти, яку звинувачують у зловживанні службовим становищем під час організації будівництва укриття для одного з місцевих закладів освіти. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що на облаштування укриття цивільного захисту в одному з освітніх закладів Київщини були виділені кошти з місцевого бюджету. Для реалізації шахрайської схеми чиновниця вступила у змову з представниками підрядної організації. Вона забезпечила розміщення в електронній системі публічних закупівель тендерної документації, підготовленої заздалегідь майбутнім переможцем конкурсу. У документах були прописані умови, які створювали штучні переваги для визначеного підрядника.

У результаті підрядна організація отримала контракт на будівництво укриття. Однак після завершення робіт виявилося, що споруда не відповідає будівельним нормам і технічним вимогам. Зловмисники вносили до офіційної документації недостовірні дані щодо сертифікації, відповідності державним стандартам, використовували бетон нижчого класу та не забезпечили належне армування конструкції.

Незважаючи на невідповідність укриття стандартам, кошти з місцевого бюджету в повному обсязі були перераховані на рахунки підрядника. Загальна сума завданих збитків сягнула приблизно 4 мільйони гривень.

На основі зібраних доказів посадовиці управління освіти повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд гроші Київ школа укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Порядку фіксації адмінправопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі

Зміни спрямовані на реалізацію змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо габаритно-вагового контролю.

Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

Рада підтримала скасування можливості звільнення від кримінальної відповідальності за дезертирство та СЗЧ у майбутньому – чим аргументували депутати

Законопроект поки прийнято лише у першому читанні, але, на думку депутатів, «всі, хто хотів – вже повернулися на службу».

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді