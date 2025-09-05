На Київщині судитимуть посадовицю за зловживання становищем під час будівництва шкільного укриття

Збитки від схеми склали 4 млн грн через неякісну захисну споруду.

У Київській області до суду передано справу посадовиці управління освіти, яку звинувачують у зловживанні службовим становищем під час організації будівництва укриття для одного з місцевих закладів освіти. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що на облаштування укриття цивільного захисту в одному з освітніх закладів Київщини були виділені кошти з місцевого бюджету. Для реалізації шахрайської схеми чиновниця вступила у змову з представниками підрядної організації. Вона забезпечила розміщення в електронній системі публічних закупівель тендерної документації, підготовленої заздалегідь майбутнім переможцем конкурсу. У документах були прописані умови, які створювали штучні переваги для визначеного підрядника.

У результаті підрядна організація отримала контракт на будівництво укриття. Однак після завершення робіт виявилося, що споруда не відповідає будівельним нормам і технічним вимогам. Зловмисники вносили до офіційної документації недостовірні дані щодо сертифікації, відповідності державним стандартам, використовували бетон нижчого класу та не забезпечили належне армування конструкції.

Незважаючи на невідповідність укриття стандартам, кошти з місцевого бюджету в повному обсязі були перераховані на рахунки підрядника. Загальна сума завданих збитків сягнула приблизно 4 мільйони гривень.

На основі зібраних доказів посадовиці управління освіти повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

