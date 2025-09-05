Те, кто вложил деньги в криптоактивы, но не могут это доказать, смогут одноразово показать государству эти криптоактивы и так их легализовать – Гетманцев о законопроекте 10225-д

Порядок налогообложения криптоактивов предлагают сделать по образцу налогообложения для ценных бумаг, то есть облагаться налогом будет прибыль, а не общий доход от операций с криптоактивами.

Украина входит в топ-6 стран мира из 150 по уровню проникновения «крипты». Об этом рассказал глава комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев, аргументируя принятие за основу законопроекта 10225-д о рынке криптоактивов.

«Мы генерируем 2,5% мирового трафика криптовалют, а прибыль бирж, международных бирж, криптобирж с происхождением из Украины, то есть от тех, кто держит криптоактивы из Украины, составляет 343 миллиона долларов в год или 5,4% общей прибыли. В 2022 году 16% населения Украины владели криптой», пояснил он.

В законопроекте определяется понятие криптоактивов, определяется право собственности и особенности осуществления права собственности на криптоактивы, определяется порядок эмиссии криптоактивов, контроля за эмиссией и функционирования криптобирж.

Также определяется порядок налогообложения криптоактивов, который предлагают сделать по образцу налогообложения для ценных бумаг, то есть облагаться налогом будет прибыль, а не общий доход от операций с криптоактивами.

«Также предусматривается переходный годовой период для тех, кто когда-то вложил деньги в криптоактивы, но не может этого доказать, и он может, уплатив 5 плюс 5 процентов, то есть 5% НДФЛ, 5% военного сбора, одноразово показать государству эти криптоактивы и таким образом их легализовать», пояснил Гетманцев.

В свою очередь, народный депутат от «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий рассказал, что этот законопроект «запустит фактически рынок виртуальных активов» и позволит легально работать в Украине соответствующим компаниям.

«Закон вводит и лицензирование операторов рынка, и классификацию виртуальных активов, что позволит регистрировать в Украине международные компании, уплачивать налоги, и Украина наконец-то станет полноценной юрисдикцией для виртуальных активов. Украина всегда была лидером как по количеству игроков рынка виртуальных активов, так и по обороту виртуальных активов. Но до сих пор не существовало никакой легальной возможности зарегистрировать компанию, работать легально в Украине, работать легально за рубежом» – считает он.

Напомним, антикоррупционный комитет Верховной Рады дал заключение на законопроект 10225-д о регулировании рынка криптоактивов, в котором указал на коррупционные риски относительно наделения регулятора рынка криптоактивов следственными полномочиями. На это указало и Главное научно-экспертное управление парламента. В свою очередь, инициаторы законопроекта обещают убрать эти полномочия ко второму чтению.

Автор: Наталя Мамченко

