Гетманцев пообещал убрать из законопроекта о криптоактивах следственные полномочия регулятора рынка, которые «слишком вмешиваются в права граждан»

Законопроект о рынке криптоактивов в нынешней редакции наделяет регуляторный орган полномочиями, характерными для органов досудебного расследования: осмотр помещений, получение информации, документов, носителей данных и других материалов, сбор доказательств, опрос свидетелей.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады предоставил заключение на законопроект 10225-д о регулировании рынка криптоактивов, в котором указал на коррупционные риски по наделению регулятора рынка криптоактивов следственными полномочиями. На это указало и Главное научно-экспертное управление парламента.

В ответ на это соинициатор законопроекта Даниил Гетманцев пообещал, что ко второму чтению лично пересмотрит эти полномочия регулятора. Напомним, что сейчас неизвестно, какой орган будет регулировать рынок криптоактивов, и законопроект не дает ответа на этот вопрос.

Итак, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект наделяет этого неизвестного регулятора рядом специальных полномочий, характерных для органов досудебного расследования (в частности, осмотр помещений, получение информации, документов, носителей данных и других материалов, сбор доказательств, опрос свидетелей).

Так, в соответствии со статьей 114 проекта Закона, Регулятор уполномочивается на проведение расследований на рынках виртуальных активов. Для этого его должностные лица наделяются рядом прав, в частности: заходить в помещения эмитента, оферента, лица, подающего заявку на допуск к торгам или поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов; получать доступ к помещениям физических и юридических лиц по решению административного суда; получать информацию, документы, носители данных и другие материалы, касающиеся расследования, на основании соответствующего постановления с обоснованием их связи с расследованием; собирать и приобщать к делу доказательства, найденные во время расследования, а также использовать доказательства, предоставленные другими лицами; проводить аудио-, фото- и видеофиксацию расследования, опрашивать свидетелей по постановлению Регулятора. Таким образом, должностные лица Регулятора наделяются полномочиями, приближенными к отдельным следственным (розыскным) действиям, которые относятся к исключительной компетенции органов досудебного расследования, определенных УПК.

«Хочу специально под стенограмму, знаю, что такая дискуссия у нас была на антикоррупционном комитете по статье 114 нашего законопроекта и положениям, которые содержатся в статье, и касается расследования, осуществляемого регулятором в отношении субъектов этих отношений. Я лично подам поправку ко второму чтению, и мы исключим соответствующие положения, которые антикоррупционному комитету и другим нашим коллегам во время подготовки к первому вопросу показались, скажем, такими, что слишком, слишком вмешиваются в права граждан. То есть мы ограничим регулятора в этом контексте», — объяснил Даниил Гетманцев с парламентской трибуны.

Напомним, что согласно законопроекту, Кодекс административного судопроизводства также дополнят новыми статьями об особенностях производства по делам по заявлению регулятора рынков виртуальных активов:

о наложении ареста на имущество или о приостановлении выполнения договоров на рынке виртуальных активов;

о предоставлении доступа к информации об электронных коммуникационных услугах;

о предоставлении доступа к помещениям физических и юридических лиц.

Решения суда, принятые по вышеуказанным административным делам, исполняются немедленно.

Предусмотрено, что с заявлениями о наложении ареста на имущество или о приостановлении выполнения договоров на рынке виртуальных активов имеют право обращаться должностные лица Регулятора.

В случае вынесения судом определения об открытии производства по делу по заявлению Регулятора о наложении ареста на имущество или о приостановлении выполнения договоров на рынке виртуальных активов суд принимает решение по существу заявленных требований не позднее 96 часов с момента открытия производства.

Аналогичные предписания содержат другие предписания законопроекта, соответственно по делам по заявлению Регулятора о предоставлении доступа к информации об электронных коммуникационных услугах и делам по заявлению Регулятора о предоставлении доступа к помещениям физических и юридических лиц.

Если должностные лица Регулятора докажут суду наличие обстоятельств, дающих основания полагать, что существует реальная угроза сокрытия, уничтожения, отчуждения, изменения вещей или документов, в отношении которых существует совокупность оснований или разумных подозрений полагать, что они являются доказательством совершения правонарушения, заявление о предоставлении доступа к помещениям может быть рассмотрено судом без вызова лица, доступ к помещению которого необходим.

Также в предложенных изменениях отсутствует прямой запрет на доступ к информации, которая идентифицирует абонентов, информации о сетевых адресах, в том числе даты, времени, продолжительности сеанса, входящих и исходящих сообщений с указанием даты, времени, продолжительности и идентификацией телефонных номеров, с которых были получены и/или на которые отправлены сообщения.

Автор: Наталя Мамченко

