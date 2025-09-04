Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

Антикорупційний комітет Верховної Ради надав висновок на законопроект 10225-д про регулювання ринку криптоактивів, в якому вказав на корупційні ризики щодо наділення регулятора ринку криптоактивів слідчими повноваженнями. На це вказало і Головне науково-експертне управління парламенту.

У відповідь на це співіініціатор законопроекту Данило Гетманцев пообіцяв, що до другого читання особисто перегляне ці повноваження регулятора. Нагадаємо, що наразі невідомо, який орган буде регулювати ринок криптоактивів, і законопроект не дає відповіді на це питання.

Отже, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект наділяє цього невідомого регулятора низкою спеціальних повноважень, характерних для органів досудового розслідування (зокрема, огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків).

Так, відповідно до статті 114 проекту Закону, Регулятор уповноважується на проведення розслідувань на ринках віртуальних активів. Для цього його посадові особи наділяються низкою прав, зокрема: заходити до приміщень емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів або постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів; отримувати доступ до приміщень фізичних та юридичних осіб за рішенням адміністративного суду; отримувати інформацію, документи, носії даних та інші матеріали, що стосуються розслідування, на підставі відповідної постанови з обґрунтуванням їх зв’язку з розслідуванням; збирати та додавати до справи докази, знайдені під час розслідування, а також використовувати докази, надані іншими особами; проводити аудіо-, фото- та відеофіксацію розслідування, опитувати свідків за постановою Регулятора. Таким чином, посадові особи Регулятора наділяються повноваженнями, наближеними до окремих слідчих (розшукових) дій, що належать до виключної компетенції органів досудового розслідування, визначених КПК.

«Хочу спеціально під стенограму, знаю, що така дискусія у нас була на антикорупційному комітеті щодо статті 114 нашого законопроекту і положень, які містяться в статті, і стосується розслідування, що здійснюється регулятором відносно до суб'єктів цих відносин. Я особисто подам поправку до другого читання, і ми виключимо у відповідні положення, які антикорупційному комітету і іншим нашим колегам під час підготовки до першого питання здалися, скажімо, такими, що надто, надто втручаються в права громадян. Тобто ми обмежимо регулятора в цьому контексті» – пояснив Данило Гетманцев з парламентської трибуни.

Нагадаємо, що згідно законопроекту Кодекс адміністративного судочинства також доповнять новими статтями про особливості провадження у справах за заявою регулятора ринків віртуальних активів:

про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів

про надання доступу до інформації про електронні комунікаційні послуги

про надання доступу до приміщень фізичних та юридичних осіб.

Рішення суду, прийняті у вищевказаних адміністративних справах, виконуються негайно.

Передбачено, що з заявами про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів мають право звертатися посадові особи Регулятора.

У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі за заявою Регулятора про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів суд приймає рішення по суті заявлених вимог не пізніше 96 годин з моменту відкриття провадження.

Аналогічні приписи містять інші приписи законопроекту, відповідно у справах за заявою Регулятора про надання доступу до інформації про електронні комунікаційні послуги та справах за заявою Регулятора про надання доступу до приміщень фізичних та юридичних осіб.

Якщо посадові особи Регулятора доведуть суду наявність обставин, що дають підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, знищення, відчуження, зміни речей або документів, щодо яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом вчинення правопорушення, заява щодо надання доступу до приміщень може бути розглянута судом без виклику особи, доступ до приміщення якої необхідний.

Також у запропонованих змінах відсутня пряма заборона на доступ до інформації, яка ідентифікує абонентів, інформації щодо мережевих адресів, в тому числі дати, часу, тривалості сеансу, вхідних та вихідних повідомлень із зазначенням дати, часу, тривалості та ідентифікацією телефонних номерів, з яких були отримані та/або на які надіслані повідомлення.

Автор: Наталя Мамченко

