Регулятор ринку криптовалют зможе отримувати доступ до приміщень осіб, які пов’язані з оборотом віртуальних активів

Верховна Рада готується ухвалити в цілому закон про регулювання ринку криптоактивів.

Фото: rada.gov.ua

Законопроект 10225-д щодо регулювання обороту віртуальних активів в Україні, який парламент розгляне найближчим часом, передбачає надання посадовцям регулятора ринку криптоактивів права отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.

Також вони зможуть отримувати доступ до приміщень фізичних та юридичних осіб на підставі рішення адміністративного суду.

Крім того, посадовцям буде надано повноваження отримувати доступ до пов'язаних з предметом розслідування інформаційних систем, документів, носіїв інформації, інших речей та інформації, яка може у них міститися, будь-яких інших матеріалів, пов'язаних з предметом розслідування, на підставі винесеної ним відповідної постанови, збирати та долучати до матеріалів розслідування докази, здійснювати аудіо-, фото- та/або відеофіксацію проведення розслідування тощо.

Також буде запроваджено під час проведення інспекції або розслідування здійснення «контрольованої послуги», яка полягає в імітації отримання фізичними особами послуги, пов'язаної з оборотом віртуальних активів, чи імітації придбання, отримання в осіб, щодо яких проводиться інспекція або розслідування на ринках віртуальних активів, віртуального активу.

Крім того, Кодекс адміністративного судочинства доповнять новими статтями про особливості провадження у справах за заявою регулятора ринків віртуальних активів:

про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів

про надання доступу до інформації про електронні комунікаційні послуги

про надання доступу до приміщень фізичних та юридичних осіб.

Рішення суду, прийняті у вищевказаних адміністративних справах, виконуються негайно.

Передбачено, що з заявами про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів мають право звертатися посадові особи Регулятора.

У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі за заявою Регулятора про накладення арешту на майно або про зупинення виконання договорів на ринку віртуальних активів суд приймає рішення по суті заявлених вимог не пізніше 96 годин з моменту відкриття провадження. Аналогічні приписи містять інші приписи законопроекту, відповідно у справах за заявою Регулятора про надання доступу до інформації про електронні комунікаційні послуги та справах за заявою Регулятора про надання доступу до приміщень фізичних та юридичних осіб.

Якщо посадові особи Регулятора доведуть суду наявність обставин, що дають підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, знищення, відчуження, зміни речей або документів, щодо яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом вчинення правопорушення, заява щодо надання доступу до приміщень може бути розглянута судом без виклику особи, доступ до приміщення якої необхідний.

Також у запропонованих змінах відсутня пряма заборона на доступ до інформації, яка ідентифікує абонентів, інформації щодо мережевих адресів, в тому числі дати, часу, тривалості сеансу, вхідних та вихідних повідомлень із зазначенням дати, часу, тривалості та ідентифікацією телефонних номерів, з яких були отримані та/або на які надіслані повідомлення.

Автор: Наталя Мамченко

