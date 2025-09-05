Практика судів
Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

08:15, 5 вересня 2025
Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.
Україна входить в топ-6 країн світу зі 150 за рівнем проникнення «крипти». Про це розповів голова комітету з податкової політики Данило Гетманцев, аргументуючи прийняття за основу законопроекту 10225-д про ринок криптоактивів.

«Ми генеруємо 2,5% світового трафіка криптовалют, а прибуток бірж, міжнародних бірж, криптобірж з походженням з України, тобто від тих, хто тримає криптоактиви з України, складає 343 мільйони доларів на рік або 5,4% загального прибутку. У 2022 році 16% населення України володіли криптою», пояснив він.

В законопроекті визначається поняття криптоактивів, визначається право власності і особливості здійснення права власності на криптоактиви, визначається порядок емісії криптоактивів, контролю за емісією та функціонування криптобірж.

Також визначається порядок оподаткування криптоактивів, який пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

«Також передбачається перехідний річний період для тих, хто колись вклав гроші в криптоактиви, але не може цього довести, і він може,  сплативши 5 плюс 5 відсотків, тобто 5% ПДФО, 5% військового збору, одноразово показати державі ці криптоактиви і таким чином їх легалізувати», пояснив Гетманцев.

В свою чергу, народний депутат від «Слуги народу» Олексій Жмеренецький розповів, що цей законопроект «запустить фактично ринок віртуальних активів» і дозволить легально працювати в Україні відповідним компаніям.

«Закон вводить і ліцензування операторів ринку, і класифікацію віртуальних активів, що дозволить реєструвати в Україні міжнародні компанії, сплачувати податки, і Україна нарешті стане повноцінною юрисдикцією для віртуальних активів. Україна завжди була лідером як по кількості гравців ринку віртуальних активів, так і по обороту віртуальних активів. Але досі не існувало жодної легальної можливості зареєструвати компанію, працювати легально в Україні, працювати легально за кордоном» – вважає він.

Нагадаємо, антикорупційний комітет Верховної Ради надав висновок на законопроект 10225-д про регулювання ринку криптоактивів, в якому вказав на корупційні ризики щодо наділення регулятора ринку криптоактивів слідчими повноваженнями. На це вказало і Головне науково-експертне управління парламенту. В свою чергу, ініціатори законопроекту обіцяють прибрати ці повноваження до другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

