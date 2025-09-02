Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия доставили в суд для избрания ему меры пресечения, видео

Правоохранители будут просить для подозреваемого в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде ареста без залога.

Фото: ОГП

Во вторник, 2 сентября, Галицкий районный суд Львова будет избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия.

Во время брифинга по задержанию подозреваемого правоохранители сообщили, что будут просить меру пресечения в виде ареста без залога.

В настоящее время подозреваемого в убийстве Андрея Парубия уже доставили в суд.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Позже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

