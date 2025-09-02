Практика судів
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу, відео

13:05, 2 вересня 2025
Правоохоронці проситимуть для підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія запобіжний захід у виді арешту без застави.
Фото: ОГП
У вівторок, 2 вересня, Галицький районний суд Львова обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія.

Під час брифінгу щодо затримання підозрюваного правоохоронці повідомили, що проситимуть запобіжний захід у виді арешту без застави.

Наразі підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія вже доставили до суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

