Кабмин внес изменения в Порядок фиксации админправонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме

09:48, 5 сентября 2025
Изменения направлены на реализацию изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно габаритно-весового контроля.
Кабмин внес изменения в Порядок фиксации админправонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме
Фото: Укртрансбезопасность
Правительство двумя постановлениями от 3 сентября внесло изменения в Порядок фиксации административных правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Так, постановление 1088 принято с целью реализации закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

  • Устранено требование о наличии в метаданных информации о типе транспортного средства согласно пункту Г.2 приложения Г ДСТУ 8824:2019 «Автомобильные дороги. Определение интенсивности движения и состава транспортного потока», полной массе транспортного средства, внешних габаритах транспортного средства, распределении нагрузки по осям транспортного средства в случае автоматической фиксации правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 132-1 КУоАП.
  • Закреплено обязательное условие о соответствии содержания всех постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, требованиям статьи 283 КУоАП.
  • Уточнено, что требование об указании измеренных с учетом погрешности весовых и габаритных параметров транспортного средства, которые превысили нормативные параметры на участке автомобильной дороги, а также нормативных габаритно-весовых параметров транспортных средств на определенном участке автомобильной дороги, устанавливается именно для постановлений за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм при движении крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам.

Другим постановлением 1072 предусмотрено, что наложение квалифицированной электронной подписи осуществляется на автоматически сформированный проект электронного документа — постановления об административных правонарушениях в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме.

При этом, при условии создания идентичных по документарной информации и реквизитам электронного документа и бумажного документа, каждый из которых является оригиналом и имеет одинаковую юридическую силу, квалифицированная электронная подпись во всех реквизитах бумажного документа, в состав которых она входит, заменяется личной подписью, а такой бумажный документ скрепляется оттиском печати Укртрансбезопасности.

Автор: Наталя Мамченко

Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

