Кабмин внес изменения в Порядок фиксации админправонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме

Правительство двумя постановлениями от 3 сентября внесло изменения в Порядок фиксации административных правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Так, постановление 1088 принято с целью реализации закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

Устранено требование о наличии в метаданных информации о типе транспортного средства согласно пункту Г.2 приложения Г ДСТУ 8824:2019 «Автомобильные дороги. Определение интенсивности движения и состава транспортного потока», полной массе транспортного средства, внешних габаритах транспортного средства, распределении нагрузки по осям транспортного средства в случае автоматической фиксации правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 132-1 КУоАП.

Закреплено обязательное условие о соответствии содержания всех постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, требованиям статьи 283 КУоАП.

Уточнено, что требование об указании измеренных с учетом погрешности весовых и габаритных параметров транспортного средства, которые превысили нормативные параметры на участке автомобильной дороги, а также нормативных габаритно-весовых параметров транспортных средств на определенном участке автомобильной дороги, устанавливается именно для постановлений за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм при движении крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам.

Другим постановлением 1072 предусмотрено, что наложение квалифицированной электронной подписи осуществляется на автоматически сформированный проект электронного документа — постановления об административных правонарушениях в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме.

При этом, при условии создания идентичных по документарной информации и реквизитам электронного документа и бумажного документа, каждый из которых является оригиналом и имеет одинаковую юридическую силу, квалифицированная электронная подпись во всех реквизитах бумажного документа, в состав которых она входит, заменяется личной подписью, а такой бумажный документ скрепляется оттиском печати Укртрансбезопасности.

