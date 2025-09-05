Практика судів
Кабмін вніс зміни до Порядку фіксації адмінправопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі

09:48, 5 вересня 2025
Зміни спрямовані на реалізацію змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо габаритно-вагового контролю.
Кабмін вніс зміни до Порядку фіксації адмінправопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі
Фото: Укртрансбезпека
Уряд двома постановами від 3 вересня вніс зміни до Порядку фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.

Так, постанова 1088 прийнята з метою забезпечення реалізації закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

  • Усунуто вимогу щодо наявності в метаданих інформації щодо типу транспортного засобу згідно з пунктом Г.2 додатка Г ДСТУ 8824:2019 «Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку», повної маси транспортного засобу, зовнішніх габаритів транспортного засобу, розподілу навантаження за осями транспортного засобу у випадку фіксації в автоматичному режимі правопорушень, передбачених частиною третьою статті 132-1 КУпАП.
  • Закріплено обов’язкову умову щодо відповідності змісту всіх постанов про накладення адміністративного стягнення за вчинені правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, вимогам статті 283 КУпАП.
  • Уточнено, що вимога щодо зазначення виміряних з урахуванням похибки вагових та габаритних параметрів транспортного засобу, які перевищили нормативні вагові та/або габаритні параметри транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги, а також нормативних габаритно-вагових параметрів транспортних засобів на певній ділянці автомобільної дороги, встановлюється саме до постанов за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм під час руху великогабаритними і великоваговими транспортними засобами автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами.

Іншою постановою 1072 передбачено, що накладення кваліфікованого електронного підпису здійснюється на автоматизовано сформований проект електронного документа - постанови про адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі.

При цьому за умови створення ідентичних за документарною інформацією та реквізитами електронного документа та документа на папері, кожен з яких є оригіналом і має однакову юридичну силу, кваліфікований електронний підпис у всіх реквізитах документа на папері, до складу яких він входить, замінюють особистим підписом, а такий документ на папері скріплюється відбитком печатки Укртрансбезпеки.

Автор: Наталя Мамченко

  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді