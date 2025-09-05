Практика судов
Во Львове задержали несовершеннолетних, которые планировали теракт

00:05, 5 сентября 2025
Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Во Львове задержали несовершеннолетних, которые планировали теракт
Во Львове правоохранители задержали 17- и 16-летних жителей Черкасской области, которые, ища «легких денег», согласились на предложение анонима — заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль в общественном месте и установить видеонаблюдение.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, для реализации плана несовершеннолетние прибыли во Львов, где поселились в гостинице. По указанным координатам парень нашел в парке рюкзак со взрывчаткой и спецоборудованием.

«В дальнейшем, согласно инструкции, они пришли на парковочную площадку возле дома, где заложили взрывчатку под автомобиль», — заявили в ведомстве.

Правоохранители вовремя предотвратили теракт, задержав подозреваемых.

Действия несовершеннолетних квалифицированы как оконченное покушение на совершение террористического акта, по предварительному сговору группой лиц. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных лиц.

