У Львові затримали неповнолітніх, які планували теракт

У Львові правоохоронці затримали 17 та 16-річних мешканців Черкащини, які, шукаючи «легких грошей», погодились на пропозицію аноніма — закласти саморобний вибуховий пристрій під автівку в громадському місці та встановити відеоспостереження.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, для реалізації плану неповнолітні прибули до Львова, де поселилися у готелі. За визначеними координатами хлопець відшукав у парку рюкзак з вибухівкою та спецобладнанням.

«В подальшому, згідно з інструкцією, вони прийшли на паркувальний майданчик біля будинку, де заклали вибухівку під автомобіль», - заявили у відомстві.

Правоохоронці вчасно запобігли теракту, затримавши підозрюваних.

Дії неповнолітніх кваліфіковано як закінчений замах на вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб.

