Рада поддержала отмену возможности освобождения от уголовной ответственности за дезертирство и СЗЧ в будущем – чем аргументировали депутаты

Законопроект пока принят только в первом чтении, но, по мнению депутатов, «все, кто хотел — уже вернулись на службу».

Фото: Верховная Рада Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13260 об изменениях в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, касающихся изменений в порядке освобождения от уголовной ответственности военных, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство. Ко второму чтению его будут дорабатывать.

Суть законопроекта – для тех, кто совершит СЗЧ или дезертирство после того, как новый закон будет принят в целом и вступит в силу, механизм освобождения от уголовной ответственности уже работать не будет.

Основное изменение заключается в том, что из статьи 401 Уголовного кодекса исключается часть 5, которая сейчас предусматривает, что лицо, впервые совершившее СЗЧ или дезертирство, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть или к месту службы и при наличии письменного согласия командира на продолжение военной службы.

Вследствие вышеупомянутой отмены соответствующий порядок освобождения от уголовной ответственности исключается из статей 286 и 288 Уголовного процессуального кодекса.

В частности, будет отменена норма о том, что в случае наличия основания для освобождения от уголовной ответственности, прокурор или суд должен также получить письменное согласие командира. Также отменяется норма, что в случае закрытия судом производства и освобождения от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 401 УК, суд своим определением обязывает безотлагательно восстановить освобожденное лицо на военной службе и освобожденное лицо не позднее 72 часов обязывает прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы.

Вместо этого регулирование переносится в переходные положения УК и УПК и будет теперь касаться только тех, кто совершил СЗЧ или дезертирство до вступления в силу нового закона.

Дата вступления в силу им неизвестна, потому что законопроект пока принят только за основу.

Категория 1 – совершившие впервые СЗЧ или дезертирство до вступления в силу нового закона

Так, Уголовный кодекс будет предусматривать, что лицо, которое до вступления в силу нового закона впервые совершило СЗЧ или дезертирство, может быть освобождено от уголовной ответственности по основаниям и в порядке, которые действовали до вступления в силу указанного закона.

Для этой категории в УПК предусмотрят, что прокурор или суд должен также получить письменное согласие командира о возможности продолжения прохождения военной службы таким подозреваемым или обвиняемым. Перечень воинских частей и учреждений, командиры или начальники которых уполномочены предоставлять письменное согласие, определяется центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют руководство ВСУ и другими военными формированиями.

В случае закрытия судом уголовного производства и освобождения от уголовной ответственности, суд своим определением обязывает освобожденное лицо не позднее 72 часов со дня вступления таким определением в законную силу прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы, а командира – восстановить такое лицо на военной службе в день его прибытия.

Категория 2 – уже вернулись и отслужили не менее 3 месяцев

Законодатели предлагают отграничить от этой категории тех, кто до вступления в силу новым законом впервые совершил СЗЧ или дезертирство и уже добровольно вернулся на службу и продолжил выполнение обязанностей. Они освобождаются от уголовной ответственности, если после возвращения продолжили выполнение обязанностей военной службы не менее 3-х месяцев.

Для этой категории депутаты установили такой порядок освобождения от уголовной ответственности.

Установив на стадии досудебного расследования или судебного производства наличие основания для освобождения лица от уголовной ответственности, прокурор или суд должен также получить соответствующий документ, в котором указывается подтверждение командира о дате и времени добровольного возвращения лица и продолжительности прохождения таким лицом военной службы после возвращения.

К ходатайству прокурора также должно быть приложено письменное согласие командира о возможности продолжения подозреваемым военной службы или соответствующий документ, в котором указывается подтверждение командира о дате и времени добровольного возвращения лица на службу и продолжительности прохождения военной службы после возвращения.

Комментарии депутатов

«По факту возвращается уголовная ответственность за СЗЧ (она есть и сейчас – прим. ред.). То есть, в случае принятия его в целом, суд не сможет применить смягчающую норму (о запрете судам применения смягчающих норм – другой законопроект 13452 – прим. ред.)» – указал член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

Глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас пояснил, что по просьбе Минобороны, Генштаба чуть больше года назад был принят закон, который позволял человеку, который первый раз совершил самовольное оставление части, вернуться в часть.

«Тысячи военнослужащих, которые один раз сделали ошибку, вернулись. Все, коллеги, кто хотел вернуться, уже вернулись.

Что мы имеем сейчас, какую ситуацию? Мы имеем достаточно суровую ситуацию на Донетчине, на Луганщине. К нам обращается Генштаб, Минобороны, к нам обращаются пограничники и Нацгвардия. Они просят оставить возможность тем, кто уже вернулся, быть освобожденными от ответственности. А на будущее эту норму убрать, потому что уже сделала свое» – отметил Ионушас.

Он подчеркнул, что данный законопроект не будет распространяться на тех, кто уже вернулся или вернется до вступления в силу этим законом. Закон будет распространяться только на будущее.

«Я уверен, что ответственность за самовольное оставление части и дезертирство должна быть. Тот законопроект, который мы принимали, он отработал свое» – отметил Сергей Ионушас.

В свою очередь, член комитета по нацбезопасности Ирина Фриз пояснила, что суть в том, чтобы тех, кто добровольно вернулся из СЗЧ до 30 августа 2025 года, освободить от уголовной ответственности.

Также она напомнила, что «призывала не вводить декриминализацию за СЗЧ». По ее мнению, «декриминализация СЗЧ привела к снижению обороноспособности». «Сейчас мы пытаемся кривобоко как-то исправить ту ошибку, которую допустил этот зал по декриминализации СЗЧ», добавила Фриз.

Она указала, что законопроект 13260 предусматривает освобождение от уголовной ответственности исключительно тех:

кто во время военного положения и до вступления в силу этим законом впервые совершил СЗЧ или дезертирство и во время досудебного расследования или судебного разбирательства обратится с ходатайством об освобождении и заявит о намерении вернуться на службу;

кто во время военного положения до вступления в силу этим законом впервые совершили СЗЧ или дезертирство и добровольно вернулись в соответствующую воинскую часть и продолжили выполнение обязанностей военной службы. Такие лица освобождаются от уголовной ответственности, если после возвращения в воинскую часть (место прохождения военной службы) продолжили выполнение обязанностей военной службы не менее трех месяцев. То есть, этот пункт рассчитан на тех, кто с августа 2024 года уже вернулся в воинские части, восстановлен по упрощенной процедуре и несет военную службу.

По ее мнению, «после доработки и принятия 13260 в целом никаких отдельных случаев для СЗЧ по лишению уголовной ответственности не должно остаться».

Глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич отметил, что законопроект решает проблему с теми военнослужащими, которые уже вернулись.

Также он не согласился, что декриминализация не сработала.

«В цифрах, которые уже и публично объявлены, это десятки тысяч военнослужащих, которые вернулись на свое место службы или выбрали новое. Поэтому сказать, что вообще это не сработало, ну, мое личное мнение, я не согласен. Сработало, но не до полного количества. Поэтому настало время все же завершить эту такую временную помощь нашим Вооруженным Силам и нашим военнослужащим», добавил он.

Другой член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская указала, что законопроект будет работать так, что «боец, который ушел в СЗЧ, и на которого открыто уголовное производство, при возвращении на место службы, получении должности и пребывании на ней более 3 месяцев, освобождается от ответственности. Суд, в свою очередь, закрывает по нему дело».

«Законопроект дает возможность военнослужащим, которые находятся в СЗЧ, возвращаться на место службы и приступать к выполнению служебных обязанностей до принятия решения судом.

Попытка найти баланс между правосудием и реалиями войны. Однако существует ряд рисков.

Главная цель законопроекта – поощрение военнослужащих, которые находятся в СЗЧ, к возвращению на службу. Также он работает только для тех, по кому уже открыты производства. Для тех, кто не находится в розыске, стимула возвращаться из СЗЧ нет.

Закон работает только для тех, по кому уже открыты производства. А таких — не большинство. Для тех, кого не разыскивают, стимула возвращаться нет» – подытожила она.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.