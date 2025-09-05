Рада підтримала скасування можливості звільнення від кримінальної відповідальності за дезертирство та СЗЧ у майбутньому – чим аргументували депутати

Законопроект поки прийнято лише у першому читанні, але, на думку депутатів, «всі, хто хотів – вже повернулися на службу».

Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 13260 про зміни до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу стосовно змін у порядку звільнення від кримінальної відповідальності військових, які вчинили СЗЧ чи дезертирство. До другого читання його будуть доопрацьовувати.

Суть законопроекту – для тих, хто вчинить СЗЧ чи дезертирство після того, як новий закон буде прийнято в цілому і він набуде сили, механізм звільнення від кримінальної відповідальності вже працювати не буде.

Основна зміна полягає у тому, що зі статті 401 Кримінального кодексу виключається частина 5, яка зараз передбачає, що особа, яка вперше вчинила СЗЧ чи дезертирство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби та за наявності письмової згоди командира на продовження військової служби.

Внаслідок вищезгаданого скасування відповідний порядок звільнення від кримінальної відповідальності виключається зі статей 286 та 288 Кримінального процесуального кодексу.

Зокрема, буде скасована норма про те, що у разі наявності підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, прокурор або суд повинен також отримати письмову згоду командира. Також скасовується норма, що у разі закриття судом провадження та звільнення від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ч. 5 статті 401 КК, суд своєю ухвалою зобов’язує невідкладно поновити звільнену особу на військовій службі та звільнену особу не пізніше 72 годин зобов’язує прибути до відповідної військової частини або місця служби.

Натомість регулювання переноситься у перехідні положення КК та КПК і буде тепер стосуватися лише тих, хто вчинив СЗЧ чи дезертирство до набрання чинності новим законом.

Дата набрання чинності ним невідома, бо законопроект поки прийнятий лише за основу.

Категорія 1 – вчинили вперше СЗЧ чи дезертирство до набрання чинності новим законом

Так, Кримінальний кодекс передбачатиме, що особа, яка до набрання чинності новим законом вперше вчинила СЗЧ чи дезертирство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності з підстав та в порядку, що діяли до набрання чинності зазначеним законом.

Для цієї категорії у КПК передбачать, що прокурор або суд повинен також отримати письмову згоду командира про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним або обвинуваченим. Перелік військових частин і установ, командири чи начальники яких уповноважені надавати письмову згоду, визначається центральними органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою зобов’язує звільнену особу не пізніше 72 годин з дня набрання такою ухвалою законної сили прибути до відповідної військової частини або місця служби, а командира – поновити таку особу на військовій службі в день її прибуття.

Категорія 2 – вже повернулися та відслужили не менше 3 місяців

Законодавці пропонують відмежувати від цієї категорії тих, хто до набрання чинності новим законом вперше вчинив СЗЧ чи дезертирство та вже добровільно повернувся на службу і продовжив виконання обов’язків. Вони звільняються від кримінальної відповідальності, якщо після повернення продовжили виконання обов’язків військової служби не менше 3-х місяців.

Для цієї категорії депутати встановили такий порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

Встановивши на стадії досудового розслідування або судового провадження наявність підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності, прокурор або суд повинен також отримати відповідний документ, в якому зазначається підтвердження командира про дату і час добровільного повернення особи та тривалість проходження такою особою військової служби після повернення.

До клопотання прокурора також повинна бути додана письмова згода командира про можливість продовження підозрюваним військової служби або відповідний документ, в якому зазначається підтвердження командира про дату і час добровільного повернення особи до служби та тривалість проходження військової служби після повернення.

Як коментували це депутати

«По факту повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ (вона є і наразі – прим. ред.). Тобто, у разі прийняття його в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму (про заборону судам застосування пом’якшувальних норм – інший законопроект 13452 – прим. ред.)» – вказав член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко.

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас пояснив, що за проханням Міноборони, Генштабу трохи більше року назад був прийнятий закон, що дозволяв людині, яка перший раз вчинила самовільне залишення частини, повернутися в частину.

«Тисячі військовослужбовців, які один раз зробили помилку, повернулися. Всі, колеги, хто хотів повернутися, вже повернулися.

Що ми маємо зараз, яку ситуацію? Ми маємо досить сувору ситуацію на Донеччині, на Луганщині. До нас звертається Генштаб, Міноборони, до нас звертаються прикордонники і Нацгвардія. Вони просять залишити можливість тим, хто вже повернулися, бути звільненими від відповідальності. А на майбутнє цю норму прибрати, тому що вже зробила своє» – зазначив Іонушас.

Він підкреслив, що даний законопроект не буде розповсюджуватись на тих, хто вже повернувся або повернеться до вступу в силу цим законом. Закон буде розповсюджуватись тільки на майбутнє.

«Я впевнений, що відповідальність за самовільне залишення частини і дезертирство повинна бути. Той законопроект, який ми приймали, він відпрацював своє» – зазначив Сергій Іонушас.

В свою чергу, член комітету з нацбезпеки Ірина Фріз пояснила, що суть в тому, щоб тих, хто добровільно повернувся з СЗЧ до 30 серпня 2025 року, звільнити від кримінальної відповідальності.

Також вона нагадала, що «закликала не вводити декриміналізацію за СЗЧ». На її думку, «декриміналізація СЗЧ призвела до зниження обороноздатності». «Зараз ми намагаємося кривобоко якось виправити ту помилку, яку допустила ця зала по декриміналізації СЗЧ», додала Фріз.

Вона вказала, що законопроект 13260 передбачає звільнення від кримінальної відповідальності виключно тих:

хто під час воєнного стану і до набрання чинності цим законом вперше вчинив СЗЧ чи дезертирство та під час досудового розслідування чи судового розгляду звернеться з клопотанням про звільнення і заявить про намір повернутися на службу;

хто під час воєнного стану до набрання чинності цим законом вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство та добровільно повернулись до відповідної військової частини і продовжили виконання обов’язків військової служби. Такі особи звільняються від кримінальної відповідальності, якщо після повернення до військової частини (місця проходження військової служби) продовжили виконання обов’язків військової служби не менше трьох місяців. Тобто, цей пункт розрахований на тих, хто з серпня 2024 року вже повернувся до військових частин, відновлений за спрощеною процедурою та несе військову службу.

На її думку, «після доопрацювання та ухвалення 13260 в цілому жодних окремих випадків для СЗЧ щодо позбавлення кримінальної відповідальності не повинно лишитись».

Голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич зазначив, що законопроект вирішує проблему з тими військовослужбовцями, які вже повернулися.

Також він не погодився, що декриміналізація не спрацювала.

«В цифрах, які вже і публічно оголошені, це десятки тисяч військовослужбовців, які повернулися на своє місце служби або обрали нове. Тому сказати, що взагалі це не спрацювало, ну, моя особиста думка, я не згоден. Спрацювало, але не до повної кількості. Тому настав час все ж таки завершити цю таку тимчасову допомогу нашим Збройним Силам і нашим військовослужбовцям», додав він.

Інший член комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська вказала, що законопроект працюватиме так, що «боєць, який пішов у СЗЧ, і на якого відкрите кримінальне провадження, при поверненні на місце служби, отримання посади та перебування на ній понад 3 місяці, звільняється від відповідальності. Суд, у свою чергу, закриває по ньому справу».

«Законопроект дає можливість військовослужбовцям, які перебувають у СЗЧ, повертатися на місце служби та приступати до виконання службових обов'язків до ухвалення рішення судом.

Спроба знайти баланс між правосуддям і реаліями війни. Однак існує ряд ризиків.

⁠Головна мета законопроекту – заохочення військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, до повернення на службу. Також він працює лише для тих, по кому вже відкриті провадження. Для тих, хто не перебуває у розшуку, стимулу повертатись із СЗЧ немає.

⁠Закон працює лише для тих, по кому вже відкриті провадження. А таких — не більшість. Для тих, кого не розшукують, стимулу повертатись немає» – підсумувала вона.

Автор: Наталя Мамченко

