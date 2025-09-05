Практика судов
Обманули военных на более 1 млн грн – в Молдове задержали группу украинских мошенников

09:20, 5 сентября 2025
Совместная операция ликвидировала call-центр в Молдове и задержала пятерых злоумышленников.
Украинские и молдавские правоохранители провели совместную спецоперацию, в результате которой задержали группу мошенников, которые обманом выманили у военных Вооруженных сил Украины более 1 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Злоумышленники, которые имели пророссийские взгляды, размещали объявления на интернет-платформах, предлагая военным транспортные средства, генераторы, квадроциклы и другие товары. После получения предоплаты они прекращали связь, не выполняя обещаний. Следствие установило, что организатор и ключевые участники схемы выехали в Молдову, где в городе Бельцы организовали мошеннический call-центр. К преступной деятельности они привлекли несколько десятков так называемых дропов – лиц, которые предоставляли свои банковские карты для перевода средств от потерпевших.

Правоохранители доказали причастность группировки как минимум к 20 эпизодам мошенничества, нанесенный ущерб от которых превысил 1 миллион гривен. Для разоблачения преступников были проведены совместные мероприятия на территории Украины и Молдовы. В Молдове оперативники задержали пятерых участников группы, включая организатора, и прекратили деятельность call-центра в Бельцах. Все задержанные связаны между собой родственными узами.

Операцию в Молдове провели сотрудники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Национальной полиции Украины совместно с молдавскими полицейскими под процессуальным руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Республики Молдова. К мероприятиям в городах Бельцы и Унгена привлекли спецподразделение «Фулджер».

Параллельно в Украине оперативники и следователи Хмельницкой областной полиции совместно с местной прокуратурой и при поддержке роты полиции особого назначения провели обыски в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях. Во время обысков у лиц, которые могут быть причастны к схеме, изъяли банковские карты, черновые записи, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Задержанным в Молдове сообщено о подозрении по статье 190 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой) и статье 243 (отмывание средств, совершенное организованной преступной группой) Уголовного кодекса Республики Молдова. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

