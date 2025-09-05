Ошукали військових на понад 1 млн грн – у Молдові затримали групу українських шахраїв

Спільна операція ліквідувала call-центр у Молдові та затримала п’ятьох зловмисників.

Українські та молдовські правоохоронці провели спільну спецоперацію, у результаті якої затримали групу шахраїв, що обманом виманила у військових Збройних сил України понад 1 мільйон гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зловмисники, які мали проросійські погляди, розміщували оголошення на інтернет-платформах, пропонуючи військовим транспортні засоби, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати вони припиняли зв’язок, не виконуючи обіцянок. Слідство встановило, що організатор і ключові учасники схеми виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували шахрайський call-центр. До злочинної діяльності вони залучили кілька десятків так званих дропів – осіб, які надавали свої банківські картки для переказу коштів від постраждалих.

Правоохоронці довели причетність угруповання щонайменше до 20 епізодів шахрайства, завдані збитки від яких перевищили 1 мільйон гривень. Для викриття злочинців було проведено спільні заходи на території України та Молдови. У Молдові оперативники затримали п’ятьох учасників групи, включно з організатором, і припинили діяльність call-центру в Бєльцях. Усі затримані пов’язані між собою родинними зв’язками.

Операцію в Молдові провели співробітники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Національної поліції України спільно з молдовськими поліцейськими за процесуального керівництва Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Республіки Молдова. До заходів у містах Бєльці та Унгєни залучили спецпідрозділ «Фулджер».

Паралельно в Україні оперативники та слідчі Хмельницької обласної поліції спільно з місцевою прокуратурою та за підтримки роти поліції особливого призначення провели обшуки в Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській і Вінницькій областях. Під час обшуків у осіб, які можуть бути причетними до схеми, вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази.

Затриманим у Молдові повідомлено про підозру за статтею 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою) та статтею 243 (відмивання коштів, вчинене організованою злочинною групою) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

