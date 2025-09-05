Практика судів
  1. В Україні

Ошукали військових на понад 1 млн грн – у Молдові затримали групу українських шахраїв

09:20, 5 вересня 2025
Спільна операція ліквідувала call-центр у Молдові та затримала п’ятьох зловмисників.
Ошукали військових на понад 1 млн грн – у Молдові затримали групу українських шахраїв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські та молдовські правоохоронці провели спільну спецоперацію, у результаті якої затримали групу шахраїв, що обманом виманила у військових Збройних сил України понад 1 мільйон гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зловмисники, які мали проросійські погляди, розміщували оголошення на інтернет-платформах, пропонуючи військовим транспортні засоби, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати вони припиняли зв’язок, не виконуючи обіцянок. Слідство встановило, що організатор і ключові учасники схеми виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували шахрайський call-центр. До злочинної діяльності вони залучили кілька десятків так званих дропів – осіб, які надавали свої банківські картки для переказу коштів від постраждалих.

Правоохоронці довели причетність угруповання щонайменше до 20 епізодів шахрайства, завдані збитки від яких перевищили 1 мільйон гривень. Для викриття злочинців було проведено спільні заходи на території України та Молдови. У Молдові оперативники затримали п’ятьох учасників групи, включно з організатором, і припинили діяльність call-центру в Бєльцях. Усі затримані пов’язані між собою родинними зв’язками.

Операцію в Молдові провели співробітники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Національної поліції України спільно з молдовськими поліцейськими за процесуального керівництва Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Республіки Молдова. До заходів у містах Бєльці та Унгєни залучили спецпідрозділ «Фулджер».

Паралельно в Україні оперативники та слідчі Хмельницької обласної поліції спільно з місцевою прокуратурою та за підтримки роти поліції особливого призначення провели обшуки в Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській і Вінницькій областях. Під час обшуків у осіб, які можуть бути причетними до схеми, вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази.

Затриманим у Молдові повідомлено про підозру за статтею 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою) та статтею 243 (відмивання коштів, вчинене організованою злочинною групою) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція гроші ЗСУ військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Порядку фіксації адмінправопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі

Зміни спрямовані на реалізацію змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо габаритно-вагового контролю.

Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

Рада підтримала скасування можливості звільнення від кримінальної відповідальності за дезертирство та СЗЧ у майбутньому – чим аргументували депутати

Законопроект поки прийнято лише у першому читанні, але, на думку депутатів, «всі, хто хотів – вже повернулися на службу».

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді