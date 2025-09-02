Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Сумах из-за российского удара повреждено здание юстиции, фото

13:18, 2 сентября 2025
В здании работает Сумский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, а также размещены ранее эвакуированные из-под постоянных обстрелов Краснопольский и Белопольский отделы.
В Сумах из-за российского удара повреждено здание юстиции, фото
Фото: minjust.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумах из-за российского обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности помещение юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

К счастью, обошлось без жертв.

Отмечается, что в этом здании работает Сумский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, а также размещены ранее эвакуированные из-под постоянных обстрелов Краснопольский и Белопольский отделы.

«Символично, что именно в День города Сумы здесь запланирована свадьба. Несмотря на угрозу, молодожены настаивают на проведении церемонии именно в этом учреждении. Это еще одно подтверждение несгибаемости украинцев, которые продолжают строить собственную жизнь даже во времена войны.

Несмотря на повреждения, в одном из кабинетов уже осуществляется прием граждан», – отметили в ведомстве.

Фото: minjust.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст война обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео