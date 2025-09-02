В Сумах из-за российского удара повреждено здание юстиции, фото

В здании работает Сумский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, а также размещены ранее эвакуированные из-под постоянных обстрелов Краснопольский и Белопольский отделы.

Фото: minjust.gov.ua

В Сумах из-за российского обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности помещение юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

К счастью, обошлось без жертв.

Отмечается, что в этом здании работает Сумский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, а также размещены ранее эвакуированные из-под постоянных обстрелов Краснопольский и Белопольский отделы.

«Символично, что именно в День города Сумы здесь запланирована свадьба. Несмотря на угрозу, молодожены настаивают на проведении церемонии именно в этом учреждении. Это еще одно подтверждение несгибаемости украинцев, которые продолжают строить собственную жизнь даже во времена войны.

Несмотря на повреждения, в одном из кабинетов уже осуществляется прием граждан», – отметили в ведомстве.

Фото: minjust.gov.ua

