В Болгарии опровергли слухи об использовании бумажных карт при посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен

08:45, 5 сентября 2025
Болгария объяснила инцидент с самолетом фон дер Ляйен как обычный технический сбой без признаков кибератаки или бумажных карт.
Посадка самолета президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии состоялась из-за обычного радиоэлектронного сбоя, а не из-за кибератаки или использования бумажных карт. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, передает Politico.

По его словам, инцидент не требует расследования, ведь «эти помехи не являются ни гибридными атаками, ни кибератаками» и возникли как следствие российско-украинской войны.

«Нет необходимости расследовать ситуацию, так как эти помехи не являются ни гибридными [атаками], ни кибератаками», — пояснил Желязков.

Также уточняется, что самолет фон дер Ляйен имел электронную резервную систему, которая использовала радиомаяки для посадки. Поэтому информация о якобы применении бумажных карт оказалась неправдивой.

Как ранее сообщалось, самолет, на борту которого находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за серьезных сбоев в работе GPS. Пилоты использовали бумажные карты для посадки.

Позднее в Flightradar опровергли сообщения о проблемах с GPS-сигналом на самолете президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее перелета в болгарский город Пловдив. «Мы видим сообщения в СМИ о помехах GPS, которые повлияли на самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен в (болгарский город) Пловдив (...) Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки», – заявили в сервисе.

В то же время в Еврокомиссии подтвердили, что самолет Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с помехами в работе GPS.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отреагировал на случай GPS-сигнала на самолете фон дер Ляйен, указав, что «сам был бы счастлив», если его телефон не работал.

