Літак фон дер Ляєн до Пловдива летів із хорошим сигналом GPS від вильоту до посадки — Flightradar

У Flightradar заперечили повідомлення про проблеми з GPS-сигналом на літаку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час її перельоту до болгарського міста Пловдив. «Ми бачимо повідомлення в ЗМІ про перешкоди GPS, які вплинули на літак, що перевозив Урсулу фон дер Ляєн до (болгарського міста) Пловдив (...) Транспондер літака повідомляв про хорошу якість GPS-сигналу від зльоту до посадки», – заявили в сервісі.

Водночас у Європейській комісії підтвердили, що літак Урсули фон дер Ляєн зіткнувся з перешкодами в роботі GPS. За словами заступниці головної речниці Єврокомісії Аріанни Подести, болгарська влада вважає, що за інцидентом стоїть Росія: «Ми дійсно можемо підтвердити, що мало місце глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це було через відверте втручання Росії», – зазначила Подеста.

Як раніше повідомлялося, літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, був змушений здійснити посадку в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через серйозні збої в роботі GPS. Пілоти використали паперові карти для посадки.

