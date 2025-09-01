Літак Урсули фон дер Ляєн екстрено сів у Болгарії через збої GPS

Пілоти використали паперові карти для посадки в аеропорту Пловдива.

Літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, був змушений здійснити посадку в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через серйозні збої в роботі GPS. Про це повідомило видання Financial Times.

За інформацією видання, під час наближення до аеропорту Пловдива електронні навігаційні системи літака вийшли з ладу. «GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати», – зазначив один із посадовців, знайомих із ситуацією.

Після години кружляння над аеропортом пілоти прийняли рішення виконати посадку вручну, покладаючись виключно на паперові навігаційні карти. «Це було беззаперечне втручання», – підкреслило одне з джерел, коментуючи інцидент.

Болгарська служба управління повітряним рухом офіційно підтвердила факт інциденту у своїй заяві для Financial Times. «З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння (GPS) і, останнім часом, підробки сигналів», – зазначили у відомстві. Такі перешкоди, за їхніми словами, суттєво ускладнюють точність прийому GPS-сигналів, що створює проблеми для роботи як авіаційних, так і наземних систем.

Урсула фон дер Ляєн прямувала до Пловдива з Варшави для зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, а також для відвідування місцевого заводу з виробництва боєприпасів. Після завершення візиту президентка Єврокомісії залишила Пловдив на тому ж літаку без будь-яких подальших інцидентів.

Троє поінформованих джерел, на яких посилається Financial Times, вважають, що цей інцидент є результатом цілеспрямованої операції російського втручання.

