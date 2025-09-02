Самолет фон дер Ляйен в Пловдив летел с хорошим сигналом GPS от вылета до посадки — Flightradar

В Flightradar сообщили, что никаких GPS-проблем на рейсе Урсулы фон дер Ляйен не было.

Фото: Flightradar

В Flightradar опровергли сообщения о проблемах с GPS-сигналом на самолете президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее перелета в болгарский город Пловдив. «Мы видим сообщения в СМИ о помехах GPS, которые повлияли на самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен в (болгарский город) Пловдив (...) Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки», — заявили в сервисе.

В то же время в Европейской комиссии подтвердили, что самолет Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с помехами в работе GPS. По словам заместителя главного спикера Еврокомиссии Арианны Подесты, болгарские власти считают, что за инцидентом стоит Россия: «Мы действительно можем подтвердить, что имело место глушение GPS, но самолет благополучно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это было из-за откровенного вмешательства России», — отметила Подеста.

Как ранее сообщалось, самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за серьезных сбоев в работе GPS. Пилоты использовали бумажные карты для посадки.

Фото: Flightradar

