«Я був би щасливий», – Трамп відреагував на інцидент з літаком фон дер Ляєн

Президент США відреагував на випадок з GPS-сигналом на літаку фон дер Ляєн, вказавши, що «сам був би щасливий», якщо його телефон не працював.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з літаком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому стався збій у роботі GPS.

«Ніхто не знає, чому це сталося. Але у неї забрали можливість користуватися телефоном. Знаєте, інколи це хороша річ», — сказав Трамп.

Він додав, що в аналогічній ситуації сам «був би щасливий», якщо б його телефон перестав працювати.

Як раніше повідомлялося, літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, був змушений здійснити посадку в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через серйозні збої в роботі GPS. Пілоти використали паперові карти для посадки.

Згодом у Flightradar заперечили повідомлення про проблеми з GPS-сигналом на літаку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час її перельоту до болгарського міста Пловдив. «Ми бачимо повідомлення в ЗМІ про перешкоди GPS, які вплинули на літак, що перевозив Урсулу фон дер Ляєн до (болгарського міста) Пловдив (...) Транспондер літака повідомляв про хорошу якість GPS-сигналу від зльоту до посадки», – заявили в сервісі.

Водночас у Європейській комісії підтвердили, що літак Урсули фон дер Ляєн зіткнувся з перешкодами в роботі GPS.

