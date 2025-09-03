Практика судов
«Я был бы счастлив», – Трамп отреагировал на инцидент с самолетом фон дер Ляйен

08:31, 3 сентября 2025
Президент США отреагировал на случай с GPS-сигналом на самолете фон дер Ляйен, указав, что «сам был бы счастлив», если бы его телефон не работал.
«Я был бы счастлив», – Трамп отреагировал на инцидент с самолетом фон дер Ляйен
Источник фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором произошел сбой в работе GPS.

«Никто не знает, почему это произошло. Но у нее забрали возможность пользоваться телефоном. Знаете, иногда это хорошая вещь», — сказал Трамп.

Он добавил, что в аналогичной ситуации сам «был бы счастлив», если бы его телефон перестал работать.

Как ранее сообщалось, самолет, на борту которого находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за серьезных сбоев в работе GPS. Пилоты использовали бумажные карты для посадки.

Позднее в Flightradar опровергли сообщения о проблемах с GPS-сигналом на самолете президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее перелета в болгарский город Пловдив. «Мы видим сообщения в СМИ о помехах GPS, которые повлияли на самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен в (болгарский город) Пловдив (...) Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки», – заявили в сервисе.

В то же время в Еврокомиссии подтвердили, что самолет Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с помехами в работе GPS.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

