У Болгарії спростували чутки про використання паперових карт під час посадки літака Урсули фон дер Ляєн

08:45, 5 вересня 2025
Болгарія пояснила інцидент із літаком фон дер Ляєн як звичайний технічний збій без ознак кібератаки чи використання паперових карт.
Посадка літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Болгарії відбулася через звичайний радіоелектронний збій, а не через кібератаку чи використання паперових карт. Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє Politico.

За його словами, інцидент не потребує розслідування, адже «ці перешкоди не є ні гібридними атаками, ні кібератаками» й виникли як наслідок російсько-української війни.

«Немає потреби розслідувати ситуацію, адже ці перешкоди не є ні гібридними [атаками], ні кібератаками», — пояснив Желязков.

Також уточнюється, що літак фон дер Ляєн мав електронну резервну систему, яка використовувала радіомаяки для посадки. Тож інформація про нібито застосування паперових карт виявилася неправдивою.

Як раніше повідомлялося, літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, був змушений здійснити посадку в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через серйозні збої в роботі GPS. Пілоти використали паперові карти для посадки.

Згодом у Flightradar заперечили повідомлення про проблеми з GPS-сигналом на літаку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час її перельоту до болгарського міста Пловдив. «Ми бачимо повідомлення в ЗМІ про перешкоди GPS, які вплинули на літак, що перевозив Урсулу фон дер Ляєн до (болгарського міста) Пловдив (...) Транспондер літака повідомляв про хорошу якість GPS-сигналу від зльоту до посадки», – заявили в сервісі.

Водночас у Європейській комісії підтвердили, що літак Урсули фон дер Ляєн зіткнувся з перешкодами в роботі GPS. 

Крім того, президент США Дональд Трамп відреагував на випадок з GPS-сигналом на літаку фон дер Ляєн, вказавши, що «сам був би щасливий», якщо його телефон не працював.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
